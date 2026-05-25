'Segovia educa en Verde' organiza actividades gratuitas de naturaleza para niños de 5 a 11 años durante el verano

Cartel del programa. - AYUNTAMIENTO

SEGOVIA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El programa de la Concejalía de Sostenibilidad Ambiental del Ayuntamiento de Segovia 'Segovia educa en Verde' ha presentado el programa de actividades infantiles de educación ambiental para los meses de julio y agosto, dirigidas a niños entre 5 y 11 años.

Las actividades son gratuitas y el plazo de inscripción está abierto hasta el 28 de mayo. El programa ha articulado dos iniciativas diferenciadas sobre el patrimonio natural de la ciudad. La primera, 'Protagonistas del Bosque', introduce a los participantes en los ecosistemas más representativos del entorno segoviano: encinares, robledales, pinares y riberas.

A través de juegos, rutas y propuestas didácticas, los menores tendrán la oportunidad de conocer las especies que habitan estos espacios, sus interrelaciones y los factores que determinan su singularidad y su papel en el equilibrio natural, señala el Consistorio.

Esta primera actividad tiene tres turnos de participación: del 6 al 10 de julio, del 20 al 24 de julio y del 17 al 21 de agosto. El objetivo es que los menores desarrollen una actitud de respeto y cuidado hacia los espacios naturales, convirtiéndose en agentes activos de su preservación.

La segunda propuesta gira en torno a la geología y los fenómenos asociados al medio físico. Durante una semana, los participantes elaborarán sus propios mapas, observarán distintos tipos de rocas y terrenos y aprenderán a interpretar las transformaciones que experimenta el entorno natural. La metodología combinará juegos y experimentos para comprender cómo se producen los fenómenos geológicos y cómo convivir con ellos de forma segura.

Esta segunda actividad también tiene tres turnos: del 13 al 17 de julio, del 27 al 31 de julio y del 24 al 28 de agosto.

Ambas propuestas son de carácter gratuito, si bien requieren reserva previa. Las solicitudes deben remitirse al correo electrónico reservas@segoviaeducaenverde.com antes de que concluya el plazo de inscripción, el 28 de mayo.

La Concejalía dará prioridad en la adjudicación de plazas a los menores empadronados en Segovia capital. Las bases completas de participación, los formularios de solicitud y toda la información adicional se encuentran disponibles en www.segoviaeducaenverde.com.