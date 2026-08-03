Segovia estrenará 'Música para un eclipse' en el enlosado de la Catedral justo al terminar el fenómeno del 12 de agosto

La concejal de Turismo, May Escobar, y el compositor Geni Uñón, en la presentación de 'Músca para un eclipse'. - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Turismo de Segovia estrenará la obra 'Música para un eclipse' en la velada posterior al fenómeno astronómico del 12 de agosto con una actuación en el enlosado de la Catedral.

La concejala de Turismo del Ayuntamiento de Segovia, May Escobar, ha presentado el concierto extraordinario, creado por el compositor segoviano Geni Uñón específicamente para celebrar el acontecimiento del eclipse total de sol del 12 de agosto, que podrá disfrutarse en la provincia de Segovia.

La cita en el enlosado de la Catedral de Segovia incluirá el estreno absoluto de la obra, y una interpretación de 'El amor brujo', de Manuel de Falla.

En este sentido, la concejala ha subrayado que Segovia se situará "entre los mejores puntos del mundo" para observar este eclipse total, ya que la trayectoria de la umbra, la parte más oscura de la sombra proyectada por la Luna, atravesará directamente el término municipal.

"Durante unos minutos, la ciudad vivirá un acontecimiento astronómico que tardará generaciones en repetirse", ha aseverado Escobar, para señalar que el objetivo del concierto es que el eclipse deje "un recuerdo perdurable" y no se reduzca a "un instante fugaz", motivo por el que se ha encargado la obra musical, creada específicamente como "un regalo del Ayuntamiento para todos los segovianos".

El espectáculo unirá astronomía, patrimonio, música, literatura, voz y danza, y comenzará en el momento en que el sol empiece a ocultarse tras los edificios de la ciudad.

La primera parte estará protagonizada por el estreno de la suite compuesta por el segoviano Geni Uñón, escrita para orquesta de cámara y coro, e inspirada en la fascinación que los eclipses han despertado a lo largo de la historia en distintas civilizaciones. Esta parte estará interpretada por 16 músicos, el Coro Audite y el Taller de Canto Gregoriano de Segovia.

El compositor ha explicado que la obra recorre conceptos como la superstición, la magia, el ritual, lo sobrenatural, las leyendas, el amor, la fantasía o el propio funcionamiento del universo.

Asimismo, ha detallado que, para documentarse, ha recurrido a referencias literarias de distintas épocas y culturas, entre ellas el uso del tambor para ahuyentar espíritus en algunas tradiciones orientales, un pasaje de la novela de Mark Twain 'Un yanqui en la corte del rey Arturo' en el que el protagonista se sirve de un eclipse para salvar la vida, o la presencia de la superstición en 'El rey Lear', de William Shakespeare.

La composición se completará con varios textos escritos para la ocasión por Fernando Ortiz y Jesús Pastor, que serán leídos por el actor Fernando Cayo.

La segunda parte del concierto estará dedicada a 'El amor brujo', de Manuel de Falla, con motivo del 150 aniversario del nacimiento del compositor gaditano. Esta parte contará con la voz de la cantante Rocío Gálvez y la participación de la compañía Nueva Danza, dirigida por Esther Valdenebro.

Escobar ha agradecido la colaboración del Cabildo de la Catedral y de la Fundación Caja Rural de Segovia, entidades que han hecho posible la organización del evento. El Cabildo ha cedido el espacio y la Fundación ha aportado las gafas homologadas que se entregarán junto a cada entrada para garantizar una observación segura del sol.

AFORO PARA 800 PERSONAS

Las entradas para cubrir el aforo de 800 localidades tienen un precio de diez euros e incluyen las gafas para ver el fenómeno astronómico con seguridad. Los menores de cuatro años que no ocupen asiento podrán acceder de forma gratuita.

El enlosado de la Catedral abrirá sus puertas entre las 19.00 y las 20.00 horas, para que el público siga el eclipse desde este enclave, antes del inicio del concierto.

Paralelamente, Turismo de Segovia ha convocado el Premio Internacional de Fotografía del Eclipse 2026 'Segovia bajo la sombra', abierto a aficionados y profesionales de cualquier parte del mundo.

El certamen permitirá presentar hasta tres imágenes tomadas en el municipio que relacionen el eclipse con el patrimonio, los paisajes, los monumentos o la ciudadanía segoviana, con un plazo de participación del 13 de agosto al 15 de septiembre.

El concurso otorgará un premio de 500 euros a la mejor fotografía, además de un galardón especial, 'Desde tu ventana', dotado con 300 euros, destinado a las imágenes captadas desde viviendas o balcones.

Escobar ha concluido que cada fotografía será testimonio de cómo una ciudad Patrimonio de la Humanidad se convirtió en escenario de "un espectáculo irrepetible" y una forma de compartir con el mundo la magia de Segovia bajo la sombra del eclipse.