Segovia recibe los días 17 y 18 a neurólogos de toda España para abordar los avances en cefaleas en la reunión MasterCef

SEGOVIA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Neurólogos de diferentes hospitales españoles participarán en Segovia los días 17 y 18 de abril en la reunión MasterCef para abordar los últimos avances en el manejo de las cefaleas.

El encuentro científico, organizado por el Grupo de Estudio de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología (SEN), reunirá en el Parador de Segovia a especialistas para actualizar conocimientos sobre migraña, otras cefaleas y neuralgias.

Esta reunión tiene como objetivo actualizar los conocimientos sobre el diagnóstico y tratamiento de las cefaleas, uno de los trastornos neurológicos más prevalentes y con mayor impacto en la calidad de vida de los pacientes, han informado a Europa Press fuentes de la SEN.

Durante dos jornadas, especialistas de referencia en este campo revisarán los avances más recientes en el conocimiento de la migraña, la cefalea en racimos, otras cefaleas primarias y neuralgias, así como las novedades terapéuticas que han supuesto un cambio significativo en el manejo de estas enfermedades en los últimos años.

El programa científico del encuentro incluirá sesiones de actualización, debates y análisis de situaciones frecuentes en la práctica clínica con el objetivo de fomentar el intercambio de conocimientos entre especialistas y mejorar la atención a los pacientes con cefalea.

La Sociedad Española de Neurología ha incidido en que la cefalea constituye uno de los principales motivos de consulta neurológica. En particular, la migraña afecta aproximadamente a entre el 12 y el 15 por ciento de la población y es una de las principales causas de discapacidad en personas jóvenes y de mediana edad.

En este contexto, encuentros científicos como MasterCef permiten compartir experiencias, revisar la evidencia científica más reciente y favorecer la formación continuada de los neurólogos, lo que contribuye a mejorar el abordaje diagnóstico y terapéutico de los pacientes con cefalea.