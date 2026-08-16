La segunda bolsa de secretarios-interventores interinos de la Junta presta servicio a más de 50 ayuntamientos

VALLADOLID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición de la bolsa autonómica de secretarios-interventores interinos impulsada por la Consejería de la Presidencia de la Junta ya presta servicio a 53 nuevos municipios de Castilla y León, menos de dos meses después de su constitución.

Integrada por 1.243 profesionales, la bolsa da respuesta a las necesidades de los municipios de menos de 5.000 habitantes, que representan el 97 por ciento de los ayuntamientos de la Comunidad, a los cuales facilita que puedan cubrir con rapidez estos puestos.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha destacado que esta bolsa se ha consolidado como una "herramienta eficaz" para garantizar que los ayuntamientos dispongan de profesionales cualificados cuando se producen vacantes o ausencias temporales.

Asimismo, ha señalado que la incorporación de nuevos efectivos permite reforzar "la capacidad de gestión" de las entidades locales, especialmente de los municipios más pequeños, donde estas figuras resultan "esenciales para garantizar la seguridad jurídica y el correcto funcionamiento de la administración municipal".

EVOLUCIÓN DE LA INICIATIVA

La primera bolsa autonómica, en funcionamiento desde septiembre de 2023, permitió cubrir temporalmente puestos reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional en 1.171 municipios, más del 52 por ciento del total de ayuntamientos de Castilla y León.

La mayor parte de las coberturas realizadas correspondieron a 899 municipios integrados en 320 agrupaciones que comparten secretario-interventor y, además, se efectuaron nombramientos en 238 municipios con plaza individual, en dos mancomunidades, así como en las diputaciones de Segovia y Zamora y en el Consejo Comarcal del Bierzo.

Los secretarios-interventores son los responsables del asesoramiento jurídico a los órganos municipales, de la fe pública de los acuerdos y del control económico, financiero y presupuestario de las entidades locales.

La Junta ha explicado que la ausencia de estos profesionales puede comprometer tareas como la tramitación de expedientes, la celebración de plenos o la prestación de servicios municipales, por lo que disponer de una bolsa que permita cubrir estas vacantes con agilidad resulta "especialmente importante" en un territorio con más de 2.200 municipios y una "marcada realidad rural".