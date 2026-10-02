La segunda Copa del Mundo de Fútbol Masculino recalará en Burgos 12 y 13 de octubre en el Salón Rojo del teatro

BURGOS 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Salón Rojo del Teatro Principal de Burgos acogerá los próximos días 12 y 13 de octubre la Copa del Mundo de Fútbol que logró la Selección Española Masculina en el Mundial del pasado mes de julio y que se podrá visita en horario continuado de 10.00 a 20.00 horas y con entrada libre hasta completar aforo.

Así lo han anunciado la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, que ha estado acompañada por el presidente de la Federación de Castilla y León de Fútbol (FCyLF), Marcelino Maté, y quien ha explicado que se ha elegido el Salón Rojo del Teatro Principal porque es el sitio donde "se recibe a las grandes estrellas" y no podría ser otro lugar para recibir "a la segunda estrella" de la selección masculina de fútbol.

La alcaldesa ha agradecido de forma expresa la intermediación del presidente de la federación regional, y ha aseverado que la gestión de Maté ante la RFEF ha sido "determinante" para incluir a Burgos en la gira nacional del trofeo.

Asimismo, Cristina Ayala se ha referido a los "éxitos internacionales" de las chicas Sub-20, que también se han proclamado campeonas del mundo, por lo que la alcaldesa ha reconocido que también ese campeonato "es motivo de enorme satisfación para todos los españoles" al tiempo que ha "puesto en valor el crecimiento global del fútbol español" .

Para garantizar la fluidez de las visitas y evitar aglomeraciones, el Ayuntamiento ha dispuesto un itinerario de tránsito ordenado con circuitos diferenciados de entrada y salida, así como zonas delimitadas para la gestión de las posibles filas en los accesos al recinto.

Además. se contará con la colaboración de voluntarios del Burgos Club de Fútbol para ayudar y conducir el tránsito de las personas que se acerquen a ver la Copa del Mundo, mientras que el trofeo permanecerá expuesto en el interior de una vitrina de protección, como ha explicado Marcelino Maté.

Por otro lado, sobre el Estadio del Plantío, Cristina Ayala se ha referido a la situación del proyecto de remodelación y ha afirmado que el arquitecto del proyecto, Luis García Camarero, le ha informado de qe parece que "ya hay un cierto acuerdo sobre las condiciones" del proyecto.

"Lo que estamos esperando es al visado final, al informe técnico final por parte de la Junta", ha destacado Ayala, quien ha precisado que una vez recibido dicho documento, la tramitación continuará su paso por el Pleno al requerir de una modificación puntual del PlGOU.