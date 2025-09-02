La segunda edición del concurso Pucela Chef se celebrará el 27 de septiembre con el título 'Cambia el chip'

VALLADOLID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición del concurso gastronómico juvenil Pucela Chef se celebrará el próximo 27 de septiembre en la Escuela Internacional de Cocina bajo el título 'Cambia el Chip', con el objetivo de promover hábitos de alimentación saludable entre la juventud vallisoletana.

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Valladolid, en colaboración con la Escuela Internacional de Cocina de la Cámara de Comercio, ha presentado este martes, 2 de septiembre, el concurso, que arrancará a las 12.00 horas.

El concurso está abierto a jóvenes de entre 14 y 30 años que podrán inscribirse desde este 2 de septiembre hasta el próximo día 19 a las 14.00 horas, a través del formulario disponible en el calendario de actividades de los Espacios Jóvenes (http://www.espaciosjovenesvalladolid.es).

La dinámica del certamen se basa en la elaboración de un bocadillo, tapa o pulga saludable, a partir de ingredientes sorpresa que la organización facilitará indicados en sobres al azar antes del inicio del concurso.

Los participantes se distribuirán en seis equipos de diez personas, cada uno liderado por un/a chef de prestigio en Valladolid, quienes tendrán un "papel fundamental" como mentores durante el proceso creativo y culinario, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

Emilio Martín, dell Restaurante Suite 22; Iván Godoy, del Restaurante Ríoluz; Juan Sánchez, chef de Vallanoche; Palmira Soler, del Restaurante 5 Gustos; Silvia Herrera, de Bodega Mélida Wines, y Teo Rodríguez, del Restaurante Trasto.

Cada equipo dispondrá de una hora para elaborar una creación saludable y presentarla al jurado. Asimismo, deberá realizar 20 réplicas de su plato y , a la finalización del concurso, el público asistente podrá degustar las elaboraciones de cada equipo.

Por su parte, el jurado estará formado por Belsay Escudero, graduada en cocina y jugadora del Club de Rugby El Salvador femenino; Jaime Fernández Lafuente, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid; Raúl del Moral, chef de la Escuela Internacional de Cocina; Julio Valles, presidente de la Academia de Gastronomía de Castilla y León, y Ana Fernández Gil 'Anita Fama', farmacéutica e influencer vallisoletana.

Los criterios de valoración incluirán la presentación, sabor, creatividad, variedad de ingredientes utilizados y la adecuación a la morfología de una receta saludable, que debe contener una base verde, una proteína y una grasa saludable.

El equipo ganador recibirá un trofeo individual y un curso de entusiasta en la Escuela Internacional de Cocina, cortesía de la Cámara de Comercio de Valladolid. El equipo semifinalista será obsequiado con un lote de fruta, por cortesía de Ideal Fruits. Además, todas las personas participantes recibirán un detalle por parte de la Concejalía de Juventud.