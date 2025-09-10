La segunda fase de la reurbanización del barrio de La Vega de Salamanca podría comenzar a principios de 2026

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, durante su visita a las obras de reurbanización del barrio de La Vega. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha anunciado durante su visita a las obras de la primera fase de reurbanización integral del barrio La Vega que el Ayuntamiento ya trabaja en el procedimiento administrativo para licitar la segunda, de forma que las obras podrían comenzar a principios de 2026.

El primer edil ha visitado este miércoles las obras que incluye las calles Palos de la Frontera, Navegantes, Descubridores, Barco y Felipe II, con un presupuesto de adjudicación de 1.508.025,61 euros.

Este proyecto, como ha apuntado Carbayo, atiende a las peticiones vecinales tras un proceso de diálogo con sus representantes y da continuidad a las inversiones de más de 150 millones del Ayuntamiento en los barrios de la ciudad durante los últimos cinco años.

En la actualidad, Carbayo ha mostrado cómo ya están finalizados los trabajos de renovación de las redes de agua en cuatro calles y se ultiman en la calle Barco; además, está terminada la pavimentación en las calles Navegantes y Descubridores, y se ejecuta en Felipe II; y, por último, se acometerá la jardinería y el mobiliario.

El alcalde ha señalado que la segunda fase se centrará en el resto de las calles del barrio (Carabelas, Doce de Octubre, Dos de Mayo, Gravina, Churruca y Virgen de Guadalupe), cuando finalice la primera fase, prevista para antes de que concluya este año. De esta manera, si las obras de la segunda fase comienzan a principios de 2026, habría una continuidad en los trabajos.

La reurbanización del barrio de La Vega, como ha subrayado Carbayo, supone una "mejora en la calidad" de los servicios públicos de las personas residentes en él.

En la primera fase, se renovarán la red de abastecimiento de agua con 732 metros de tubería de fundición dúctil, con trazado totalmente mallado y con válvulas instaladas en arqueta en todas y cada una de las derivaciones. Además, se renovará toda la red de saneamiento y todas las acometidas, con arquetas domiciliarias en cada una de ellas.

Por otro lado, se ha procedido a la renovación total del alumbrado público, tanto las redes eléctricas como los puntos de luz, mediante tecnología LED para una mayor eficiencia energética, lo que favorecerá el ahorro en el consumo.

Al mismo tiempo, se proyectan canalizaciones subterráneas para la instalación de redes de suministro de energía eléctrica y telecomunicaciones, que actualmente discurren por fachada.

ACCESIBILIDAD

En las calles Navegantes, Descubridores, Barco y Felipe II se ha mejorado la accesibilidad mediante una plataforma única con un carril central diferenciado en adoquín que permita el tránsito de vehículos de residentes.

Por su parte, en la calle Palos de la Frontera, donde se mantendrán las plazas de estacionamiento en superficie para vehículos, se instalará baldosa táctil en los pasos de peatones según lo especificado en la normativa vigente de accesibilidad, ha explicado el alcalde.

En las calles del barrio de La Vega incluidas en este proyecto se mantienen las tradicionales zonas de parterres que caracterizan a este barrio trastormesino, pero se sustituye el bordillo existente por bordillos jardineros biselados de 10 centímetros de ancho, y se prevén 15 nuevos alcorques y zonas ajardinadas en las zonas más deterioradas.

En estos parterres se ha propuesto el mantenimiento de las plantaciones arbustivas existentes, que serán reforzadas donde sea necesario con especies de bajo consumo hídrico para, al mismo tiempo, potenciar la biodiversidad, de acuerdo con la Estrategia de Infraestructura Verde, Savia.

Para el correcto mantenimiento de todas las zonas verdes del barrio se ha incluido una red de riego por goteo y aspersores con programadores automáticos. También se colocarán bancos y papeleras.

Mientras, en las zonas comunes de intersección entre calles se incluirán espacios para juegos infantiles con pavimento de seguridad y aparatos biosaludables para personas mayores. En el perímetro de estas zonas de ocio se plantará arbolado de bajo porte y especies arbustivas de bajo consumo hídrico.