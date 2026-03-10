La segunda semana de Arroyo 'Marzo en Femenino' propone educación, deporte, cultura y cuentos infantiles

ARROYO (VALLADOLID), 10 (EUROPA PRESS)

La segunda semana de 'Marzo en Femenino' comienza esta semana con una propuesta de actividades educativas, deportivas y culturales y que responde al "compromiso" del Ayuntamiento de Arroyo con "la educación en igualdad desde las edades más jóvenes".

Los alumnos de 1º y 2º de Primaria, a través del programa Teatro y Escuela, conocerán a María sin miedo. María pasa un par de semanas con la yaya Carmen. Durante esos días María tendrá la oportunidad de demostrar su valentía.

El programa De tripas y corazón dirigido a los alumnos de 5º y 6º de Primaria y ESO tiene su espacio en la programación. El jueves 12, 17.00 horas, el psicólogo Juan González expondrá la actividad en la charla ¿Cómo hablar con tus hijos? extendiendo a las familias la propuesta desarrollada en los centros escolares.

A través De tripas y corazón se crea un espacio de reflexión para jóvenes en el que se abordan temas como la autoestima, trato entre iguales, tolerancia, el trato en pareja y dependencia emocional, redes sociales o el uso responsable de la imagen y estereotipos sexuales, detalla el Consistorio a través de un comunicado.

El deporte y su importancia en el desarrollo personal ocupa un "papel destacado" en la propuesta elaborada por la Concejalía de Familia, que ofrece distintos talleres. En concreto, el lunes 9 y el miércoles 11 cita en los Campos de Rugby con Intro de 'touch' para mujeres organizado por el Club Arroyo Alligators Touch; el miércoles 11 taller de hipopresivos, y el lunes 16 'masterclass' de yoga.

La Biblioteca tiene su hueco en 'Marzo en Femenino'. Los más pequeños podrán disfrutar el martes 10 con el cuentacuentos Daniela pirata y el sábado 14, con la presencia en la Casa de la Música y el Teatro de unos personajes muy conocidos entre los más pequeños: Caperucita valiente y el Lobo vegetariano. Ferro teatro hace su propia versión musical de un clásico con una Caperucita ganadora del premio a la persona más valiente de su pueblo, tanto que decidió enfrentarse al Lobo Loberto.

Marzo en Femenino vuelve "a poner el acento" en la figura de mujeres conocidas y anónimas que han dejado "huella" en la historia, la economía o el arte. El viernes 13 'Mujeres y oficios en el Valladolid de ayer' es la oportunidad de conocer el protagonismo de las mujeres en el desarrollo de determinados oficios. La visita guiada tiene su salida a las 17.00 horas desde la Plaza de España.

Asimismo, hasta el 20 de marzo sigue abierta la exposición Mujeres que hacen historia y hasta el 31 de marzo Oficios que cuentan una historia.

El programa completo y la información sobre las inscripciones se puede consultar en la web municipal (www.aytoarroyo.es).