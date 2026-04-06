La seguridad vial en Valladolid en 2025: más atestados por drogas y por alcohol y menos fallecidos

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero (en el centro), durante la presentación de la memoria de la Policía Municipal. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Valladolid ha presentado este lunes la Memoria de actividades de 2025, del que la superintendente, Julia González Calleja, ha extraído algún mensaje de preocupación por parte del cuerpo sobre actitudes de los ciudadanos o los conductores, como el consumo de drogas, con cifras de denuncias y atestados que se "acercan" a las que motiva la alcoholemia.

La superintendente ha presentado el informe estadístico en las dependencias centrales de la Policía Municipal, que en 2026 celebra su 200 aniversario, acompañada por el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, y el concejal responsable del servicio, Alberto Cuadrado Toquero.

"Somos una Policía local comprometida, profesional y cercana, que trabajamos por una ciudad segura, organizada y orientada a la prevención. Tenemos como prioridad a la ciudadanía. Nuestros ciudadanos son de diez y el resto son excepciones", han enfatizado la responsable del cuerpo municipal.

González Calleja ha llamado la atención sobre varios aspectos que ha señalado como preocupantes y uno de ellos es el consumo de drogas. En términos generales la superintendente ha advertido que los datos de detección de drogas al volante o de intervenciones en la vía pública se aproximan ya a los del consumo del alcohol, si bien ha acabado por reconocer que uno de los motivos puede ser la mayor disponibilidad y precisión de los aparatos detectores de sustancias.

En el caso de las actuaciones por consumo de drogas al volante, el pasado año se impusieron 303 denuncias administrativas, un 10 por ciento más que las 275 de 2024. En el caso de las alcoholemias al volante, en 2025 fueron un total de 538 frente a las 493 del año anterior, de modo que en este capítulo el incremento fue del 9,1 por ciento.

Del total de denuncias por drogas, 30 derivaron en un atestado por delitos contra la seguridad social. La mayor parte de los positivos se deben a consumo de Cannabis (127); seguido por la cocaína (98); anfetaminas (48); metanfetaminas (20) y opiaceos (10). Se advierte de que en algunos casos los conductores dieron positivo por varias sustancias a la vez, incluso por "todas ellas".

INCREMENTO DEL 44% DE LAS INTERVENCIONES POR ALCOHOL EN LA VÍA PÚBLICA

En lo que se refiere al consumo en la vía pública, la diferencia entre ambas sustancias es mayor, pues por drogas se levantaron 651 actas, que son menos que en 2024. Por alcohol, se intervino en 898 ocasiones en la vía pública, lo que muestra un notable incremento con respecto al año anterior, cuando se registraron 623 intervenciones, lo que representa un crecimiento de un 44 por ciento.

De vuelta al tráfico, la cifra de atestados se situó en 218, un 7 por ciento más que en 2024, cuando hubo 204. Ello ha conllevado no obstante una cifra similar de heridos graves, 87 en 2025 frente a 88 en 2024; si bien los muy graves pasaron de seis a 13. La cifra de fallecidos ha bajado de cuatro el pasado año a dos en 2025.

Como ha recordado González Calleja, las condiciones psicofísicas y las distracciones son las causas principales, por lo que ha advertido del "problema" que supone el uso del móvil al volante.

VEHÍCULOS DE MOVILIDAD PERSONAL

La superintendente también ha señalado la preocupación sobre el incumplimiento de las normas de los vehículos de movilidad personal (VMP), en los que además ha aumentado la cifra de siniestros, que han pasado de 112 en 2024 a 158 en 2025, con un resultado de 126 heridos el pasado año frente a los 112 del anterior.

González Calleja ha incidido en que si no se cumplen normas como el circular sólo una persona en el VMP o la utilización de casco, la probabilidad de tener un siniestro grave aumentan.

A ello ha sumado que se abrieron 78 expedientes sancionadores por uso indebido de patinetes, generalmente porque están 'trucados' para circular a más de 25 kilómetros por hora.

DESCENSO NOTABLE DE INFRACCIONES EN RADARES

La Policía Municipal tramitó en 2025 un total de 15.872 infracciones de velocidad en los distintos radares, una cifra muy inferior (-27,1 por ciento) a la de 2024, cuando fueron 21.787. Los cinemómetros móviles también registraron menos infracciones, con 1.265 frente a las 1.744 del año anterior.

El sistema de foto rojo (infracción por paso del semáforo en rojo) detectó 2.082 vehículos que se saltaron el semáforo, 322 menos que en 2024 (-13,4%).

Sí que se pusieron más denuncias por aparcamiento indebido a través del denominado 'multamóvil', con un total de 2.428, que representan un 35,6% más que en 2024.

VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA

En la comparativa con 2024 se observa un descenso de los atestados por violencia de género y doméstica, ya que se ha pasado de 170 intervenciones con atestado en 2024 a 158 en 2024, un 7% menos.

El servicio se denomina en el informe 'Servicio de Atención a Víctimas de Violencia Doméstica', por lo que incluyen casos en los que la víctima fue una mujer, 118, y también hombres, 33, que registran un importante incremento sobre los 19 de 2024. En otros siete casos se indica que había "otros parentescos".

En el caso de la violencia contra mujeres se ha pasado de 127 a 118 víctimas.

Pero en el caso de las intervenciones por violencia de género sin atestado, la cifra de 2025 es ligeramente mayor, con un total de 1.175, un 3% más. Se reparten entre las protecciones periódicas (1.013), las protecciones en juzgados (63) y otras intervenciones (64).

De la cifra total de víctimas recogidas en los atestados, la gran mayoría, 87 por ciento han tenido como víctima a una mujer, de ellas el 68% fueron en edad adulta; mientras que un 12% fueron mayores y un 7 por ciento, menores. En el caso de los varones, del total de 33 víctimas, seis eran menores y ocho mayores.

De los 158 atestados, más de la mitad de ellos, 92, han sido por malos tratos físicos, mientras que la mayoría de los casos fueron entre 'novios' (43); 32 entre exparejas y 23 entre personas casadas.

Por franjas de edad, se han registrado cifras muy similares en las franjas de 21 a 30 años --37--; entre los 31 y los 40 años, con 34; y entre 41 y 50 años, 33. Les siguen los menores de 20, con 19 (cinco más que el año anterior); mayores de 61 años (18) y entre 51 y 60 años (17).

El documento refleja que la plantilla de la Policía Municipal de Valladolid en 2025 ha estado compuesta por 435 policías, 31 más que en 2024, y la superintendente ha asegurado que ese dato corresponde al 31 de diciembre, pues actualmente el dato es superior por la incorporación de los primeros agentes de la última oferta de empleo.

De la plantilla, 70 son mujeres, lo que representa un 16% del total, un dato que sigue al alza pues como ha recordado González Calleja "hace pocos años era sólo el 11%". En 2024, de hecho, la plantilla femenina era el 14% del total. El 12 por ciento de la plantilla son mandos (52).

La Policía Municipal de Valladolid rebajó en casi un minuto, de 4 a tres y cinco segundos, la media para acudir a una llamada.

Durante el 2025 se prestaron menos horas de servicio que en 2024, con un total de 477.411.

Jesús Julio Carnero ha querido dar la enhorabuena a la policía municipal y ha incidido especialmente en dos hechos significativos del pasado año, como el apagón del 28 de abril y la etapa contrarreloj de la Vuelta a España en el mes de septiembre, con el añadido como ha señalado Carnero de la movilización contra la presencia del equipo Israel debido a la guerra en Gaza, que, como ha recordado, "no fue mucho más allá" de la reducción del recorrido inicialmente previsto.