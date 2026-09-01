Seis aficionados integrarán el jurado popular del concurso 'Una de Bravas 2026' que se celebrará el día 28 en Palencia

Imagen de archivo de un plato de patatas bravas - AYTO PALENCIA

PALENCIA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Seis aficionados integrarán el jurado popular del concurso 'Una de Bravas 2026' de Palencia que tendrá lugar el lunes 28 de septiembre, una iniciativa impulsada por la organización de Palencia Brava y la Agencia de Desarrollo Local (ADL) que celebra este año su VII edición con 18 grandes cocineros (15 seleccionados por el comité técnico y tres clasificados en la eliminatoria local palentina).

El campeonato repartirá 4.500 euros en premios en metálico y reconocimientos en especie, además distinciones especiales a la innovación, la estética, el producto con el sello Alimentos de Palencia y el galardón del Jurado Popular.

Los seis elegidos son los cinco ganadores de las Rutas Bravistas y el vencedor de 'La Mancha Brava' y compartirán tarea con el panel técnico integrado por Estrellas Michelin, comunicadores gastronómicos y el vigente campeón Javier Alfaro que tendrán que evaluar las 18 recetas finalistas.

La concejal del Impulso Económico, Judith Castro, ha subrayado que integrar la perspectiva de los clientes mediante el Jurado Popular es un "acierto rotundo" que refuerza la cercanía y el carácter participativo de Palencia Brava. "La Agencia de Desarrollo Local apoya con entusiasmo esta fórmula que premia la fidelidad de quienes llenan nuestros bares y restaurantes. El año pasado vivimos una experiencia extraordinaria premiando a Lo Punyetero, y este 28 de septiembre volveremos a comprobar cómo el criterio de la calle enriquece el palmarés de nuestra gran cita culinaria", ha asegurado.

Por su parte, el productor ejecutivo de Palencia Brava, Javier San Segundo, ha recordado que la patata brava pertenece a la cultura popular, a las reuniones entre amigos y al disfrute compartido. "Otorgar voz y voto a estos seis apasionados de la gastronomía, seleccionados gracias a su entrega en las Rutas Bravistas y en 'La Mancha Brava', asegura que el premio popular mantenga toda su frescura, autenticidad y representatividad", ha destacado.

Los 18 cocineros clasificados elaborarán en directo sus propuestas ante el público, los medios de comunicación y ambos paneles evaluadores en el Hotel Rey Sancho de Palencia.

El Jurado Popular, apadrinado la ADL de Palencia, otorgará su galardón especial de manera independiente al palmarés del jurado profesional.

El concurso cuenta con el patrocinio de la Agencia de Desarrollo Local y la Diputación de Palencia con el respaldo de firmas como Frusangar, Mahou, Choví, D.O. Cigales, Lebanza, Coca Cola, Cerealto, Tudis, La Chinata, Heraclio Alfaro, Omawa y Adarsa, entre otros.

En la edición de 2025 el voto del jurado popular encumbró la propuesta del cocinero catalán Nil Aragonès, del restaurante Lo Punyetero, que demostró la "enorme sensibilidad y el criterio de los aficionados al tapeo tradicional", han recordado los promotores.

"La interacción del público en los 45 establecimientos adheridos a la ruta ha alcanzado cifras récord", han señalado los organizadores que han recordado que los participantes han compartido sus valoraciones, imágenes y recomendaciones "demostrando un compromiso excepcional con la hostelería local".