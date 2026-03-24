Seis heridos en una colisión entre tres turismos en Navahondilla (Ávila)

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ÁVILA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Seis personas han resultado heridas, dos de ellos graves, en un accidente en el que se han visto implicados tres turismos en el kilómetro 64 de la M-501, dentro del término municipal de Navahodilla (Ávila)

Según informa el 1-1-2, que ha actuado de forma conjunta con el Servicio de Urgencia Médica de Madrid 112 (Summa), al accidente, que investiga la Guardia Civil, ha desplazado un helicóptero medicalizado, dos ambulancias, un equipo médico del Centro de Salud de Sotilla de la Adrada, además de Bomberos -- se avisaron hasta nueve dotaciones-- y servicios médicos de la Comunidad de Madrid.

Según ha señalado el oficial de Bomberos de la Comunidad de Madrid, Braulio Sánchez, en declaraciones al Summa, en el incidente se han visto involucrados tres vehículos con un impacto frontolateral y han tenido que intervenir en tres excarcelaciones, una de ellas "especialmente grave" por un "atrapamiento mecánico" de la víctima.

Los seis heridos han sido trasladados a hospitales de la Comunidad de Madrid.