Seis heridos, entre ellos dos menores, al colisionar tres turismos en Villalbilla de Burgos

Archivo - Ambulancia del 1-1-2. - JCYL - Archivo

BURGOS, 7 May. (EUROPA PRESS) -

Seis personas han resultado heridas, entre ellas dos menores de 17 años, en una colisión entre tres turismos en el kilómetro 10 de la BU-30, a la altura de la localidad burgalesa de Villalbilla de Burgos, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar en torno a las 16.47 horas de este jueves, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba del suceso y solicitaba asistencia para al menos una mujer que había resultado herida y se encontraba atrapada en el interior de uno de los vehículos.

La sala del 122 ha informado del accidente a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos, a los Bomberos de Burgos y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que ha movilizado una UVI móvil y tres ambulancias soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario ha atendido finalmente a seis personas, un varón de unos 60 años que ha sido trasladado en UVI móvil al Complejo Asistencial Universitario de Burgos y dos mujeres y un varón adultos y dos varones menores de 17 años, que han sido evacuados en ambulancias soporte vital básico al mismo centro asistencial.