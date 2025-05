Seis hombres y cuatro mujeres se forman como pastores en el marco del proyecto Reactiva Brañosera, en Palencia

Uno de los participantes tenía movilidad y pudo sentirse "pastor por un día"

PALENCIA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

Una decena de personas, seis hombres y cuatro mujeres, ha completado su formación en la Escuela de Pastores del proyecto Reactiva Brañosera después de participar durante dos semanas en clases teórico-prácticas con un profesor especializado.

Los participantes no solo han conocido el oficio de primera mano, sino que ahora cuentan con los recursos necesarios para poder convertirlo en una salida laboral de futuro, han informado a Europa Press fuentes de la Fundación Santa María la Real de Patrimonio Histórico, que promueve Reactiva Brañosera junto al Ayuntamiento de la localidad en colaboración con la Fundación Ávila y la Universidad de Valladolid.

Las clases prácticas se han desarollado en la localidad palentina de Aguilar de Campoo, donde la Fundación Santa María La Real tiene su sede, y la práctica en el entorno de Brañosera, en la Montaña Palentina.

"Hemos trabajado desde conceptos básicos como diferenciar los tipos de ganado y las razas que hay dentro de cada uno de ellos, a cuestiones más técnicas como el trabajo con los perros pastores o la implantación de las nuevas tecnologías a la ganadería, que han llegado para quedarse y que deben conocer", ha señalado Javier de los Nietos Miguel, profesor de la Escuela de Pastores del proyecto Reactiva Brañosera.

A lo largo de dos semanas ha podido formar al grupo de diez participantes, procedentes de distintos puntos de la Montaña Palentina, así como de León, Burgos, Sierra de Madrid o Extremadura. "Son personas a las que les gusta este oficio y creen que pueden dedicarse a ello en un futuro", asegura Javier.

Personas como Zaida Largo, que vive en Celada de Roblecedo y conoce de cerca el oficio. "En mi pueblo hay dos ganaderos y veo que es un trabajo esclavo porque requiere de un día a día. No puedes salir el fin de semana e irte a la playa si no tienes un funcionamiento familiar o cooperativo", ha afirmado en un comunicado recogido por Europa Press.

Ella se apuntó a la Escuela con la intención de aprender porque le interesa el "modo de vida" rural y tiene ya sus abejas, gallinas y palomas. "Aprender de nuestros recursos me parece algo básico", ha asegurado Largo, quien no se plantea tener otro tipo de ganadería en este momento, pero no descarta la trashumancia como una actividad que puede aportar "un gran aprendizaje y múltiples beneficios".

ESCUELA INCLUSIVA

Otros participantes están viviendo ahora en Aguilar, acogidos en el centro de protección internacional de la Fundación San Juan de Dios, pero proceden de Venezuela y para ellos esta experiencia ha supuesto una vuelta al origen.

Entre ellos se encontraba un participante con movilidad reducida que considera "inolvidable" su paso por la Escuela de Pastores, dado que en principio sólo tenía previsto participar en las clases teóricas, pero el apoyo del colectivo 'Montaña Palentina Inclusiva' hizo posible la cesión de una silla adaptada y, gracias a este acto solidario, pudo sentirse "pastor de cabras por un día" en un territorio, a veces hostil, como la Montaña Palentina.

Fuentes de la iniciativa han señalado que si aún hay quien piensa que las Escuelas de Pastores trasladan una visión "bucólica e idealizada" del oficio, se "engañan".

"Es todo lo contrario", ha explicado Javier de los Nietos, quien ha apuntado que allí les "desengañan" y les explican exactamente en qué consiste el oficio "y, sobre todo, por qué es necesario".

A este respecto, ha incidido en que quienes han participado en la Escuela de Pastores de Reactiva Brañosera saben ahora que "a la ganadería hoy día le rodea muchísima burocracia y muchos planes de negocio" y para poder dedicarse a ello es importante tener en cuenta varios factores.

"Primero han de salirte los números, hay que echar muchas cuentas; saber implantarse en una localidad; estar seguro de que cuentas con el territorio suficiente y con el espacio de trabajo adecuado y, por supuesto, con las infraestructuras necesarias", concreta De los Nietos.

OFICIO DE FUTURO

Pese a las dificultades u obstáculos que puedan surgir, tanto el profesor de la Escuela como sus alumnos defienden que el pastoreo es un oficio de futuro y absolutamente necesario para mantener el equilibrio natural en territorios rurales, especialmente en zonas de montaña.

"Necesitamos devolverle el sentido y el valor a un terreno que lo tenía y que por ello era importante para la gente, vivían de ello", ha resumido el profesor, quien tiene claro que "la ganadería extensiva tradicional ya sea trashumancia o rebaños estantes, es básica para conseguirlo y tiene futuro", pero además se necesita "porque los rebaños prestan un importante servicio ambiental".

De hecho, las mismas fuentes han señalado que el proyecto Reactiva Brañosera está demostrando que la presencia de ganado en los montes ayuda a mantener su diversidad estructural, al controlar el crecimiento desmedido de matorrales y enriquece los suelos a través de sus aportes naturales, favoreciendo una rica biodiversidad tanto vegetal como animal.

Además, el ganado actúa como un elemento esencial en la creación de un paisaje en mosaico, donde puedan convivir huertos, sembrados, pastos y diferentes tipos de bosque. En definitiva, un paisaje más sostenible y capaz de afrontar las posibles efectos del cambio climático o los incendios.

La Escuela de Pastores es solo una de las múltiples actividades que se desarrollan dentro del proyecto Reactiva Brañosera, cuya meta final es generar conocimiento científico sobre la evolución de los paisajes de montaña, diseñar estrategias de manejo sostenible de bosques y pastos y mejorar los servicios ecológicos del primer municipio de España.

Reactiva Brañosera es posible gracias al apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU. El proyecto se extenderá hasta finales de 2025 y cuenta con un presupuesto de 1.585.818,57 euros.