Seis provincia de Castilla y León estarán este jueves en aviso amarillo por altas temperaturas de hasta 38 grados

Avisos meteorológicos vigentes en Castilla y León el 30 de julio de 2026. - AEMET

VALLADOLID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las provincias de Ávila, Burgos, Salamanca, Segovia, Soria y Valladolid estarán este jueves en aviso amarillo por altas temperaturas de hasta 38 grados.

En concreto, habrá riesgo amarillo (peligro bajo) en todas estas zonas entre las 13.00 y las 21.00 horas, según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recogida por Europa Press.

Así, las temperaturas pueden alcanzar los 38 grados centígrados en el sur de Salamanca, 37 en la Meseta de Soria y 36 en la Meseta de Ávila, Burgos, Segovia y Valladolid y el sur de la provincia abulense.

Asimismo, el peligro bajo estará en vigor por termómetros que pueden marcar los 35 grados en la Ibérica de Burgos y Soria y el Sistema Central tanto en ésta última provincia como en la de Segovia. También habrá nivel amarillo en el Sistema Central en Ávila, donde se esperan hasta 34 grados.