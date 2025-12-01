Seleccionadas las 26 iglesias y ermitas de la provincia de Palencia donde se invertirán 400.000 euros en su reparación

Iglesia de Grijota donde se ha intervenido a través del acuerdo Obispado y Diputación de Palencia. - DIP PALENCIA

PALENCIA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia ha aprobado la distribución de 400.000 euros, en colaboración con la Diócesis de Palencia (cada parte aporta 200.000 euros), se destinarán a obras de reparación y conservación en 26 iglesias y ermitas del ámbito provincial, siempre que no tengan la condición de bienes de interés cultural declarados o con expediente de declaración.

En 2025 se llegará a los templos de las localidades de Alba de Cerrato (Virgen del Cortijo), Bárcena de Campos (Santiago Apóstol), Báscones de Valdivia (San Sebastián), Cabañas de Castilla (La Purificación), Carbonera (San Cristóbal), Cascón de la Nava (Santo Toribio), Castrejón (Santa Agueda), Castrillejo de la Olma (San Juan Bautista), Castromocho (Santa María), Celada de Roblecedo (Santa Eulalia de Mérida), Cubillas de Cerrato (Santa María La Mayor), Dehesa de Montejo (San Pelayo), Grijota (Santa Cruz), Helecha (San Pantaleón), Ledigos (Santiago), Lobera (Santa Teresa), Nava de Santullán (San Juan Evangelista), Pozo de Urama (Virgen del Castillo), Quintana del Puente (San Esteban), Santiago del Val (Santiago Apóstol), Valle de Cerrato (La Asunción), Velilla de la Peña (San Lorenzo), Villadiezma (San Andrés Apóstol), Villaproviano (San Martín), Villarrodrigo (San Pelayo), Villasarracino (Ermita de la Piedad).

El convenio para esta anualidad se mantiene con el incremento del 55 por ciento en la aportación final, que se aprobó el año pasado y que eleva la inversión hasta los 400.000 euros.

Ambas partes están interesadas en conservar edificios del patrimonio histórico de la provincia de Palencia, que, sin estar calificados oficialmente como monumentos y, por lo tanto, sin gozar de la protección y beneficios, constituyen una importante parcela del patrimonio arquitectónico provincial, que precisa de un buen estado de conservación.