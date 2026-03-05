El Semillero Impulso Emprende atendió a 105 nuevos emprendedores, sumó 19 empresas y 25 empleos en Soria

De izda a dcha, Benito Serrano, Alberto Santamaría y María Ángeles Robles dan datos de Impulso Emprende en Soria. - EUROPA PRESS

SORIA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El programa Impulso Emprende atendió durante el año 2025 a 105 nuevos emprendedores en la provincia de Soria, además de autorizar 35 proyectos, crear 19 nuevas empresas y generar 25 puestos de trabajo.

Así, desde la puesta en marcha del Semillero de Proyectos en 2016, el balance acumulado alcanza los 454 proyectos empresariales asesorados, de los cuales 164 se han constituido como empresa, generando un total de 617 puestos de trabajo.

El presidente de la Cámara de Comercio de Soria, Alberto Santamaría, el presidente de la Diputación Provincial, Benito Serrano, y la emprendedora María Ángeles Robles, han explicado los principales datos de la comisión de seguimiento de Impulso Emprende en la provincia.

Así, el 36 por ciento de los proyectos acompañados culminan en la creación efectiva de una empresa, un dato que refleja la solidez del modelo de asesoramiento técnico personalizado.

El año 2025 confirma además el máximo histórico de atención alcanzado en 2024, con 105 personas emprendedoras atendidas, más del doble que en los primeros años de funcionamiento del servicio. Esta cifra evidencia una demanda sostenida y la consolidación del Semillero como referencia provincial en materia de emprendimiento, han señalado.

En cuanto al perfil de las empresas creadas, 2025 presenta una diversificación sectorial equilibrada, con un claro predominio del sector servicios, que concentra el 42 por ciento de las iniciativas. Le siguen el comercio (21 por ciento), la hostelería y el sector educativo (once por ciento cada uno), mientras que los sectores industriales, construcción y forestal representan un cinco por ciento respectivamente.

Territorialmente, la mayor concentración de nuevas empresas se localiza en el entorno de El Burgo de Osma (32 por ciento) y en el área de Ólvega (26 por ciento), lo que demuestra la implantación real del programa en distintos puntos estratégicos de la provincia.

El emprendimiento continúa siendo una vía efectiva de acceso al empleo. En 2025, el 63,2 por ciento de las personas que crearon su empresa se encontraban en situación de desempleo.

Asimismo, destaca el crecimiento del emprendimiento joven. El grupo de entre 26 y 35 años concentra el 37 por ciento de las nuevas empresas, lo que refleja un notable incremento respecto a ejercicios anteriores.

El 62 por ciento de las empresas han sido promovidas por hombres y el 38 por ciento por mujeres, mientras que casi la mitad de las personas emprendedoras (49 por ciento) cuentan con estudios universitarios, lo que aporta una sólida base formativa a los proyectos.

EMPRENDIMIENTO

Impulso Emprende mantiene una apuesta estratégica por el fomento de la cultura emprendedora desde edades tempranas a través de los proyectos educativos 'Emprender en Mi Escuela' y 'Pre Emprender en FP'.

En concreto, el proyecto 'Emprender en Mi Escuela', dirigido a Educación Primaria, ha contado desde su inicio con la participación de 1.196 escolares, 15 centros educativos y la creación de 42 cooperativas escolares. En el curso 2025-2026 participan siete centros, con 216 estudiantes y 48 docentes, creándose siete cooperativas escolares.

Por su parte, el proyecto 'Pre Emprender en FP' se consolida como herramienta clave para integrar el emprendimiento en la Formación Profesional. Desde su puesta en marcha, han participado 1.795 estudiantes, 15 centros educativos y se han desarrollado 292 proyectos empresariales.

En el curso 2025-2026, ya adaptado a la nueva normativa de FP y al módulo de Itinerario Personal para la Empleabilidad II, participan seis centros, con 147 estudiantes y 34 proyectos. El programa adopta un formato basado en retos emprendedores y refuerza competencias como la creatividad, la comunicación y el trabajo en equipo.

Durante el pasado ejercicio, Impulso Emprende ha reforzado la visibilidad del talento local mediante diversas actuaciones. La IV edición de los Premios Impulso Emprende, celebrada el 19 de febrero, reconoció como Mejor Iniciativa Empresarial en Soria capital a 'Un TEA en Casa' y como Mejor Iniciativa Empresarial en la provincia a 'La Fresquera del Moncayo', en Noviercas, dotados con 2.000 euros por categoría.

Por otro lado, la IV Feria Impulso Emprende, celebrada en mayo en La Arboleda de Almazán, reunió a 13 empresas expositoras y registró la visita de aproximadamente 2.500 personas durante el fin de semana y se consolidó como escaparate del emprendimiento provincial y espacio de encuentro entre empresas y ciudadanía.

Asimismo, el Concurso de Ideas Emprendedoras en Formación Profesional celebró en 2025 su octava y novena edición. En febrero participaron 112 alumnos con 35 iniciativas empresariales, mientras que en diciembre siete equipos finalistas defendieron sus proyectos ante un jurado profesional, optando a premios económicos y reconocimiento público.