India, país invitado en Seminci, presente con un clcilo de 17 películas o una muestra sobre Saura

El director Tarsem Singh presentará su film 'Dear Jassi' en la Gala sobre el cine indio que se celebrará el 26 de octubre

VALLADOLID, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Semana Internacional de Cine de Valladolid, Seminci, celebrará la presencia de la India como país invitado con un ciclo de 17 películas, una mesa redonda, la edición de un libro monográfico bilingüe de 500 páginas sobre la cinematografía del país, y el estreno el 18 de octubre de la exposición inédita 'Flamenco India de Carlos Saura'.

Según han informado fuentes del festival, además se estrenará en Sección Oficial, fuera de concurso, el largometraje 'Dear Jassi', de Tarsem Singh, considerado como uno de los realizadores de publicidad y videoclips más importantes del mundo.

El cineasta acudirá a Valladolid a presentar su nuevo film al público del festival durante la Gala de la India, que tendrá lugar el día 26 de octubre en el Teatro Zorrilla. Su carrera incluye desde los largometrajes 'The Fall. El sueño de Alexandria' --ganadora del Festival de Sitges-- hasta videoclips de artistas como REM, Lou Reed y Lady Gaga.

'Dear Jassi', su primer film en ocho años y el primero que ha rodado en la India, aborda "una particular versión de Romeo y Julieta" con Jassi, una chica india que vive en Canadá, viaja a Punjab para ver a su familia y se enamora de Mithu, un conductor de bici-taxi.

También viajará a Valladolid el cineasta Pan Nalin, ganador de la Espiga de Oro de la 66 Seminci con 'La última película (Last film show)', quien formará parte del Jurado Internacional de esta edición.

El citado film de Nalin es uno de los dos films indios ganadores de Seminci. El otro es 'Kharij (El caso está cerrado)', que ganó la Espiga de Oro de la 28 edición.

El ciclo sobre cine de la India, que lleva por título 'El espejo de los sueños', pretende "poner en diálogo obras contemporáneas con películas que han marcado la historia del cine indio y que han supuesto una influencia clave para los nuevos realizadores".

Esta muestra ofrece siete películas realizadas en los últimos años, entre las que se encuentran los deslumbrantes debuts de Payal Kapadia, 'A Night of Knowing Nothing' (premio al mejor documental en Cannes), o P.S.Vinothraj, 'Pebbles' (Tigre a la mejor película en Róterdam), y obras "elogiadas internacionalmente pero que han tenido un recorrido mínimo en España" como 'The Fourth Direction', de Gurvinder Singh, o 'Nainsukh', de Amit Dutta, así como películas como 'Haider', de Vishal Bhardwaj, y 'I Am God', de Bala.

Junto a ellas, se proyectarán otras siete sesiones que forman parte integral de la historia del cine de India, presentadas en copias recientemente restauradas, en su mayoría inéditas en nuestro país con "el objetivo de abrir caminos".

Son títulos apenas conocidos en España "pero igualmente estimulantes" como '36 Chowringhee Lane', de Aparna Sen; 'Disha', de Sai Paranjpye, o 'Love in the Time of Malaria', de Sanjiv Shah, además de una sesión con cortometrajes documentales firmados en los años 80 por el colectivo cinematográfico de mujeres Yugantar y su cine político-feminista pionero en India.

La retrospectiva, destaca la organización, "evidenciará los reflejos y filiaciones que existen entre las películas del pasado y el presente, trazando líneas temáticas y estéticas de clara idiosincrasia india que se mantienen intactas con el paso del tiempo, desde el amor como motor existencial o la relación entre el arte y la espiritualidad, a la encrucijada del éxodo del campo a la gran ciudad".

"Otro de los pilares de la retrospectiva será la reivindicación de las directoras, tantas veces relegadas a un segundo plano, y que sin embargo, juegan un rol esencial en la cinematografía india", han añadido.

Este ciclo vendrá acompañado del libro 'El cine de la India. Tradiciones, rupturas y disidencias'. Publicado por Seminci y coordinado por Carlos F. Heredero y Caimán Cuadernos de Cine. Es una edición bilingüe en español e inglés que "reúne a varios de los principales especialistas sobre cine de la India a nivel internacional, quienes ofrecen a lo largo de quince capítulos un recorrido transversal por algunos de los momentos históricos, géneros, intérpretes, cineastas, películas, temáticas o modelos de producción más significativos del cine indio".

La publicación de este libro ha sido posible gracias al respaldo del Ministerio de Información y Radiodifusión del Gobierno de la India, a través del Film and Television Institute of India (FTII).

'FLAMENCO INDIA' DE CARLOS SAURA SE INAUGURA EL 18 DE OCTUBRE

Tras la inauguración de esta muestra en el Instituto Cervantes de Nueva Delhi en otoño de 2022, llega a España por primera vez la exposición 'Flamenco India de Carlos Saura' integrada por fotografías que indagan en la búsqueda del cineasta aragonés, fallecido hace unos meses, de los orígenes del pueblo gitano y del flamenco, y el proceso creativo detrás del espectáculo Flamenco-India, cuyo estreno mundial tuvo lugar precisamente en el teatro Calderón de Valladolid en 2015.

La exposición está comisariada por Guillermo Rodríguez, director de la Casa de la India, y Anna Saura, hija del director, con diseño expositivo de Ramón Isidoro, y podrá verse en la sala Municipal de Exposiciones de San Benito desde el 19 de octubre al 12 de noviembre.

La exposición consta de 47 fotografías del espectáculo y de diferentes lugares de la India, como Bombai, Kerala, Madrás o Rajasthan, además de una galería de retratos de grandes figuras del flamenco, como Camarón de la Isla, Lola Flores, Paco de Lucía, Antonio Gades o Vicente Escudero. La muestra exhibe también once bocetos dibujados por Saura de diferentes escenas del montaje teatral y dos piezas del vestuario, además de un video con imágenes del espectáculo y una entrevista con el director aragonés.

El espectáculo Flamenco-India fue, como recuerdan, "una exploración de los lazos entre el flamenco y diversas formas de música y danza de la India y con una puesta en escena asombrosa, que mostró lo mejor de la pasión y la vitalidad del flamenco en diálogo con la riqueza de las tradiciones de danza y música de la India".

Ahora, la exposición recoge esa pasión del director por el país asiático con imágenes audiovisuales y fotografías tomadas por el propio Saura, así como los bocetos, dibujos, cartas y notas tomadas durante sus viajes por la India y de su proceso creativo mientras preparaba la puesta en escena del espectáculo.

La muestra, coproducida por el Instituto Cervantes, Casa de la India y Seminci, será inaugurada el próximo 18 de octubre.

La presencia de la India en el festival se complementa con otras dos actividades organizadas por Casa de la India. Por un lado, la muestra Indian Film Posters, que acogerá la sede de esta institución del 19 de octubre al 10 de noviembre y exhibirá algunos de los más icónicos carteles de cine indio desde mediados del siglo XX hasta nuestros días, procedentes de la colección del National Museum of Indian Cinema.

Por otro, el laboratorio para guionistas Screenwriting Lab 'Stories That Travel', que tendrá lugar del 19 al 26 de octubre en la Casa de la India y en la Oficina de Turismo de Acera de Recoletos de Valladolid, producido por Content Flow (India) con el patrocinio de la Spain Film Commission y Valladolid Film Commission.