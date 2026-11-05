La Seminci reúne a 103.961 espectadores en su 71 edición y celebrará la próxima del 22 al 30 de octubre de 2027

Gala de inauguración de la 71ª Semana Internacional de Cine-Seminci, a 23 de octubre de 2026, en Valladolid, Castilla y León (España). - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) ha cerrado su 71 edición con 103.961 espectadores en las salas, con lo que supera ligeramente la asistencia de 2025, y ha anunciado que su próxima edición, la 72, se celebrará del 22 al 30 de octubre de 2027.

Durante nueve días, Valladolid ha vuelto a vivir el cine con las salas llenas, si bien la edición ha estado condicionada por el accidente ferroviario de Urda que obligó a suspender la gala y la alfombra de clausura y las actividades de Seminci Noche, en señal de respeto durante las tres jornadas de luto oficial.

La 71 edición de Seminci ha ofrecido 208 películas procedentes de 64 países, distribuidas en 383 sesiones. Además, este año se han propiciado 121 encuentros con los equipos de los títulos programados.

Además, la programación internacional ha contado con la presencia de grandes cineastas como Alain Gomis, ganador de la Espiga de Oro por 'Dao', Sergei Loznitsa, Valeria Sarmiento, Emin Alper o João Pedro Rodrigues.

La inauguración reunió a la directora húngara Lili Horvát, que regresó a Valladolid con 'My notes on Mars', acompañada por su protagonista, Mackenzie Davis, y la clausura contó con el actor y director mexicano Gael García Bernal, que presentó 'Hombre al agua', su tercer largometraje como realizador.

La representación europea incluyó a Markus Schleinzer, que presentó 'Rose'; el cineasta ucraniano Sergei Loznitsa, con 'Imperium', en Tiempo de Historia; Emmanuel Marre, que acudió con 'Un hombre de nuestro tiempo' y Marine Atlan, directora de 'La Gradiva', entre otros.

Asimismo, cinco cineastas iraníes participaron en la programación de esta edición. Ali Asgari presentó 'A Bit of Light', en la Sección Oficial; Pegah Ahangarani, 'Ensayos para una revolución', en Tiempo de Historia; Mani Haghighi, 'I Deserve a Lover Whose Every Rise Sets Fiery Dooms Raging Across the Skie's; Mahsa Karampour, 'Into the Jaws of the Ogre', y Karim Lakzadeh, 'Living Twice, Dying Thrice', estas dos últimas en Alquimias.

CINEASTAS E INTÉRPRETES ESPAÑOLES

El cine español ha contado con una amplia representación de cineastas e intérpretes. Entre los directores que han presentado sus trabajos figuran Ricardo Gómez, que ha debutado en la dirección de largometrajes con 'Una familia'; Sergio Peris-Mencheta, con su primer documental, 'SerYo'; Ione Hernández Sáenz, que ha acudido con 'Hermanas'; David Martín de los Santos, con 'Un hombre en un puente', y Daniel Calparsoro, que ha presentado 'El confidente'.

La animación española ha estado representada por Raúl García y Ervin Han, codirectores de 'La violinista', mientras que Helena Girón y Samuel Delgado han presentado 'Las islas afortunadas'.

La 71 Seminci ha reconocido las trayectorias de profesionales de distintas generaciones y ámbitos de la cinematografía con la entrega de sus Espigas de Honor a la chilena Valeria Sarmiento, la actriz vallisoletana Elvira Mínguez y el sonidista estadounidense Willie D.

Burton.

UN FESTIVAL QUE CONTINÚA FUERA DE LAS SALAS

A los 103.961 espectadores en salas se suman los participantes en las actividades culturales organizadas por Seminci, que han ampliado la experiencia del festival con encuentros, exposiciones, presentaciones editoriales, propuestas formativas y música.

Así, el ciclo Pensar (y escuchar) el cine ha reunido a cerca de 400 participantes en cinco sesiones dedicadas a distintas dimensiones de la creación sonora, desde el trabajo de los especialistas internacionales hasta el sonido en el documental y su relación con la interpretación.

Asimismo, los Diálogos DAMA, organizados en colaboración con la Sociedad de Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA), han propiciado nuevos encuentros entre cineastas y espectadores para profundizar en los procesos creativos de las películas presentadas en el festival.

La programación de actividades ha incluido también un encuentro con Sergio Peris-Mencheta, dirigido al alumnado de la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León, y una charla abierta con Elvira Mínguez, distinguida con la Espiga de Honor de esta 71 edición.

Por otra parte, la Ruta UVa, organizada junto a la Universidad de Valladolid, ha agotado sus 70 plazas y registrado 528 asistencias entre su presentación inicial y las diez proyecciones programadas en el Teatro Zorrilla y la Sala Fundos.

Por su parte, Seminci Noche ha reunido a cerca de 1.500 asistentes en sus tres espacios: Bizarro, El Desierto Rojo y Berlín.

MERCI

La 71 Seminci ha ampliado sus actividades dirigidas a la industria cinematográfica. En este contexto se enmarca el crecimiento del Mercado de Cine Independiente-MERCI, organizado por Seminci junto a la Asociación de Distribuidores Independientes Cinematográficos (Adicine), que ha celebrado su sexta edición con 235 profesionales acreditados, un 22,4 por ciento más que en 2025.

También se ha llevado a cabo La Meseta, el laboratorio de industria de Seminci creado en 2025, que ha desarrollado dos líneas de trabajo complementarias: la distribución de largometrajes y la creación y desarrollo de proyectos de cortometraje.

En su línea de distribución, siete campañas seleccionadas participaron en sesiones de mentoría con profesionales del sector. La línea de creación y desarrollo de cortometrajes, que ha celebrado su segunda edición, recibió 140 solicitudes, de las que se seleccionaron ocho proyectos para participar en las sesiones de asesoramiento y mentoría coordinadas por Dirdira Lab.

Asimismo, el Laboratorio Ópera Prima de la ESCAC ha participado por primera vez en Seminci. Por otro lado, el Encuentro de Mujeres Cineastas se transformó en el Encuentro de Mujeres Periodistas como parte del homenaje a José Luis Cienfuegos.

MÁS 24.000 ESPECTADORES EN LA PROGRAMACIÓN EDUCATIVA

La programación educativa de Seminci reúne a más de 24.000 espectadores Los programas Miniminci, Seminci Joven y Seminci en la Provincia han contado con 24.326 participantes durante la 71 edición de Seminci.

La programación dirigida al público escolar ha implicado a 84 centros educativos en Miniminci y 75 en Seminci Joven, con presencia de colegios e institutos de Valladolid capital y de otros municipios de la provincia, así como de Palencia, Zamora y Segovia.

Miniminci ha reunido a 13.349 espectadores, con 30 pases de nueve largometrajes y dos programas de cortometrajes, dirigidos a niños y niñas a partir de cinco y nueve años.

Por su parte, Seminci Joven ha registrado 10.105 participantes en sus 38 sesiones, que han incluido doce largometrajes en distintos idiomas y un programa de cortometrajes.

La extensión de la programación educativa al medio rural ha sumado otros 872 participantes a través de Seminci en la Provincia, que ha llegado a los municipios de Alaejos, Pedrajas de San Esteban y Villalón de Campos, con tres sesiones de Miniminci y otras tres de Seminci Joven.

La participación de los centros educativos de Castilla y León también se ha reflejado en el Concurso de Carteles de Miniminci, que ha recibido 2.826 trabajos procedentes de 53 centros de Educación Primaria y Educación Especial de la comunidad.

En el ámbito de la inclusión y la mediación cultural, Seminci ha facilitado 220 invitaciones a Pajarillos Educa para las sesiones de Cinema Pajarillos. Asimismo, las Aulas de Cultura de la Diputación de Valladolid han contado con 473 entradas.

Por otra parte, la iniciativa Jóvenes Programadores-Moving Cinema Seminci 2026 ha recibido 27 candidaturas y ha seleccionado a doce participantes de entre 16 y 23 años, procedentes de Valladolid, Valencia, Madrid, Segovia, Salamanca y Galicia.

La 72 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid tendrá lugar del 22 al 30 de octubre de 2027.