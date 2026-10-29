La Seminci suspende la gala de clausura de su 71 edición en señal de respeto y solidaridad con las víctimas de Urda

El festival mantiene la programación cinematográfica en las salas de Valladolid y las convocatorias gráficas e informativas

El diseñador de sonido Willie Burton recibirá la Espiga de Honor en una gala presentada por la periodista Pepa Blanes
El diseñador de sonido Willie Burton recibirá la Espiga de Honor en una gala presentada por la periodista Pepa Blanes - SEMINCI
Europa Press Castilla y León
Publicado: jueves, 29 octubre 2026 11:59
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   VALLADOLID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

   La dirección de la Semana Internacional de Cine de Valladolid ha decidido suspender la gala de clausura de la 71 edición de Seminci y la alfombra, prevista para el sábado en el Teatro Calderón, en señal de respeto y solidaridad con las víctimas del grave accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo, sus familiares y las personas heridas.

   La decisión se adopta en el contexto de los tres días de luto oficial decretados por el Gobierno de España, ha detallado el festival a través de un comunicado recogido por Europa Press, en el que ha explicado que se dará a conocer el palmarés de esta edición en un acto informativo el sábado por la mañana.

   A las 20.00 horas en el Teatro Calderón, la Semana Internacional de Cine de Valladolid pondrá el punto final a su 71 edición con la proyección de 'Hombre al agua', de Gael García Bernal, película de clausura, precedida de un resumen de lo que ha sido el festival y un reconocimiento a los cineastas y las películas premiadas.

   Se anulan también la retransmisión televisiva de la ceremonia en La 2 y RTVE Play y las actividades de Seminci Noche, aunque la programación cinematográfica prevista en las salas de Valladolid continuará con normalidad, así como las convocatorias gráficas e informativas de Seminci.

   El festival ha trasladado sus condolencias a las familias y allegados de las víctimas y expresar su apoyo a las personas heridas.

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