La Seminci suspende la gala de clausura de su 71 edición en señal de respeto y solidaridad con las víctimas de Urda

El diseñador de sonido Willie Burton recibirá la Espiga de Honor en una gala presentada por la periodista Pepa Blanes - SEMINCI

VALLADOLID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La dirección de la Semana Internacional de Cine de Valladolid ha decidido suspender la gala de clausura de la 71 edición de Seminci y la alfombra, prevista para el sábado en el Teatro Calderón, en señal de respeto y solidaridad con las víctimas del grave accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo, sus familiares y las personas heridas.

La decisión se adopta en el contexto de los tres días de luto oficial decretados por el Gobierno de España, ha detallado el festival a través de un comunicado recogido por Europa Press, en el que ha explicado que se dará a conocer el palmarés de esta edición en un acto informativo el sábado por la mañana.

A las 20.00 horas en el Teatro Calderón, la Semana Internacional de Cine de Valladolid pondrá el punto final a su 71 edición con la proyección de 'Hombre al agua', de Gael García Bernal, película de clausura, precedida de un resumen de lo que ha sido el festival y un reconocimiento a los cineastas y las películas premiadas.

Se anulan también la retransmisión televisiva de la ceremonia en La 2 y RTVE Play y las actividades de Seminci Noche, aunque la programación cinematográfica prevista en las salas de Valladolid continuará con normalidad, así como las convocatorias gráficas e informativas de Seminci.

El festival ha trasladado sus condolencias a las familias y allegados de las víctimas y expresar su apoyo a las personas heridas.