Seminci se viste de azul para ofrecer "el mejor cine de autor" y apostar por un cine español de "calidad"

VALLADOLID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), José Luis Cienfuegos, ha destacado que la 70 edición del certamen, que levantará el telón este viernes, ofrecerá "el mejor cine de autor que se está haciendo ahora mismo en el mundo" y consolidará su apuesta por "un nuevo cine español con músculo y de calidad".

El festival, que este año se tiñe de azul en alusión a su entidad colaboradora Unicaja, abrirá con una película de Isabel Coixet y cerrará con otra de David Trueba. La programación incluirá también óperas primas como la de Carlos Saíz con 'Lionel', lo que, según Cienfuegos, refleja "un espíritu muy claro y una apuesta que ha funcionado por el nuevo cine español".

Durante el acto de colocación de la alfombra azul, al que han asistido el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero; la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez; el director territorial de Castilla y León de Unicaja, Manuel Rubio, y María José Rivera, del área de Imagen, Patrocinios y Grupos de Interés, Cienfuegos ha subrayado que la Seminci "mantiene la tradición de ser un punto de encuentro para el público que llega de toda España".

Asimismo, ha explicado que la programación de esta edición combina cine asiático, independiente americano y europeo, junto con una creciente presencia de producciones nacionales.

Por otro lado, el grupo Renault ha facilitado 25 vehículos que circularán por todo el país para que los protagonistas de esta 70 edición acudan a su cita con el festival durante ocho días llenos de tradición y arte, según un comunicado del grupo recogido por Europa Press.

Una cita que, según el director, "confía" en que, en "estos tiempos difíciles" para el sector, el festival sea un punto de encuentro de para cineastas y espectadores