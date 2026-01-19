Sen asegura que se escuchará a regantes del Páramo Bajo y recuerda que el Gobierno ha apoyado la modernización del campo

LEÓN 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno, Nicanor Sen, ha asegurado que se escuchará a los regantes de la Comunidad del Páramo Bajo y ha recordado que el Gobierno central ha apoyado la modernización de la agricultura.

A preguntas de los medios sobre el encierro de comuneros en la sede de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) para protestar por el "incumplimiento de los acuerdos" del órgano de cuenca con la Comunidad, el representante gubernamental ha señalado que no había "ningún tipo de comunicación" sobre esta iniciativa, pero que iban a estar, "como siempre", al lado de los agricultores.

"Ellos ya habían trasladado su malestar por esta situación que viene desde hace ya muchos a atrás y, por supuesto, recibiremos sus demandas y les atenderemos como siempre", ha argumentado para reconocer que todavía no había podido hablar con la presidenta de la CHD, María Jesús Lafuente.

Así, ha incidido que en este tipo de situaciones, se recibe a los demandantes por si quieren registrar "algún tipo de documento y se les atiende", para, a continuación recordar que "si hay un Gobierno en la historia reciente" del país que ha apoyado la agricultura y su modernización es "este Gobierno de España".

"En concreto, la provincia de León son los territorios en que más inversiones se están llevando a cabo en modernización de regadíos de toda España y estoy convencido que esto va a seguir siendo así. Por lo tanto, vamos a escucharles como siempre hacemos, pero la situación es la que es", ha finalizado.