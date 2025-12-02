Sen asegura que no hay "ningún riesgo inminente" en el viaducto de la A-6 en Tremor (León) pese a proyectarse uno nuevo

Mapa de la zona donde se ubicará el nuevo viaducto de Tremor en la A-6, en la provincia de León. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

ÁVILA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha asegurado este martes que no existe "ningún riesgo inminente" en el actual viaducto de la A-6 de Tremor (León) a pesar de que los estudios realizados por los técnicos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible hayan optado por la creación de uno nuevo que sustituirá al actual.

Sen se ha pronunciado de este modo al ser preguntado por la preocupación manifestada por el PP de Ponferrada al respecto y ha añadido que la preocupación que puede tener cualquier ciudadano es que una infraestructura "tan importante" como un viaducto se encuentre "en las mejores condiciones y en las mejores circunstancias".

La decisión, ha recordado, parte de los informes técnicos del Ministerio y está encaminada a mejorar las condiciones del viaducto, aunque "riesgo inminente no hay absolutamente ninguno". "Yo creo que no tiene que dar lugar en ningún momento a una preocupación, sino a que se ve y se estima necesario una nueva construcción de un viaducto para en todo caso mejorar la actual situación", ha recalcado.

El delegado del Gobierno ha realizado estas declaraciones el Ávila, donde ha presentado la compaña 'Comercio Seguro CyL' Navidad por parte de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

EL PROYECTO

El pasado día 26 de noviembre el Ministerio de transportes y Movilidad Sostenible aprobó el proyecto de trazado para construir el nuevo viaducto de Tremor, a su paso por el término municipal de Torre leonés de Torre del Bierzo.

El viaducto actual está situado en el kilómetro 355,800 de la A-6, salva el valle formado por el río Tremor con una altura de unos 90 metros sobre su cauce. En los últimos años se ha hecho una inspección especial y estudios para ver su estado de conservación, con instrumentos de auscultación para la monitorización en tiempo real de su comportamiento estructural y recientemente ha sido sometido a trabajos de impermeabilización.

En base a las conclusiones de estos estudios se ha optado por la construcción de dos nuevas estructuras (una por calzada), de nueva planta y que sustituirán al actual viaducto, para lo que se proyecta una variante de trazado sensiblemente paralela al trazado existente, que permitirá reducir significativamente la afección al tráfico de la A-6 durante la ejecución de las obras.

Además, esta alternativa permitirá mejorar los parámetros de trazado en la zona comprendida entre los kilómetros 355 y 356,900 de la autovía A-6.

NUEVA INFRAESTRUCTURA

El nuevo viaducto de Tremor, de 480 metros de longitud dividida en 8 vanos de 55 + 5 x 65 + 55 + 45 metros, se sitúa al sur del actualmente construido, inscrito en una curva circular de radio 1250 metros que mejorará las condiciones de seguridad vial con respecto a la vía actual.

Estructuralmente, el viaducto está compuesto por dos cajones de hormigón pretensado que se ejecutan de manera independiente y sucesiva y posteriormente se unen para unificar la plataforma de la autovía.

De este modo, la plataforma del nuevo tablero tiene una anchura total de 27 metros, a semejanza de la actual plataforma de la autovía, dividida en las calzadas para cada uno de los sentidos de la circulación mediante un pretil simplemente apoyado en el eje de separación de las calzadas, de forma que se permita la gestión conjunta de la totalidad de la anchura del tablero, en caso necesario.

HIPOTÉTICA FUTURA AMPLIACIÓN

Esta sección transversal permitiría una hipotética futura ampliación a un tercer carril sobre la estructura, con unas dimensiones para cada una de las calzadas de un metro (arcén) + 3 x 3,50 (3 carriles) + un metro.

Las pilas son dobles, sosteniendo cada una de ellas uno de los cajones del tablero. Se han diseñado con forma octogonal para reducir en empuje transversal de viento a la vez que se mantiene una inercia adecuada. Su anchura es constante de seis metros y su canto es de 2,3 metros, variando su altura entre los 26,5 metros de la pila P-7 y los 85,5 metros de la pila P-5.