Sen desea al nuevo comisario jefe "los mayores éxitos porque serán los de toda la Policía Nacional" en Castilla y León

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, en su despacho con el nuevo comisario jefe de la Policía Nacional de Castilla y León, Jesús del Amo. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 19 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha recibido este martes al nuevo comisario jefe de la Policía Nacional en la comunidad autónoma, Jesús del Amo, al que ha deseado "los mayores éxitos" porque asegura que serán los de todo el cuerpo en Castilla y León.

El nombramiento de Del Amo como comisario jefe, por parte el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y a propuesta del director general de la Policía, Francisco Pardo, fue publicado este lunes, 18 de mayo.

Como recuerdan fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla y León, Del Amo ingresó en la escala ejecutiva de la Policía Nacional en 1983 y su primer destino fue la Comisaría Provincial de San Sebastián, donde se integró en los Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOES). Posteriormente, formó parte de la Escuela Nacional de Policía como profesor titular del centro docente.

En el año 2001, como inspector jefe, fue destinado a la Jefatura Superior de Navarra, donde asumió distintos puestos operativos en el área de Policía Judicial.

Tras su ascenso a la categoría de comisario, en 2005, se incorporó de nuevo a la Comisaría Provincial de San Sebastián como jefe provincial de Coordinación Operativa.

Desde el año 2007 está destinado en la Jefatura Superior de Castilla y León, donde ha sido responsable de la Brigada Provincial de Policía Judicial y de la Comisaría Provincial de Palencia.

En el año 2017 alcanzó la categoría de comisario principal y, actualmente, ejercía como jefe regional de Operaciones en la Jefatura Superior de Castilla y León.