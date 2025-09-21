Sen destaca la lucha por la igualdad y el feminismo como dos de los "pilares" de las políticas públicas del Gobierno - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

Las jornadas 'Mujer y Montaña' 2025 en Posada de Valdeón (León) concluyen con un homenaje a 'Las Cainejas'

LEÓN, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha destacado que la lucha por la igualdad y el feminismo son dos de los pilares de las políticas públicas del Gobierno.

Lo ha hecho en el marco de su intervención durante la clausura de las Jornadas 'Mujer y Montaña' 2025 en Posada de Valdeón (León) donde se ha inaugurado una escultura en homenaje a 'Las Cainejas'.

Sen ha iniciado su intervención con un agradecimiento al ensalzar este acto en el cual se ha reconocido el "valor y el coraje" de dos mujeres, naturales de Caín, que lograron la gesta de coronar una de las cimas más altas de los Picos de Europa, el famoso Naranjo de Bulnes.

El representante gubernamental en la Comunidad ha asegurado que estas jornadas buscan rescatar del olvido su legado, rendirles homenaje y reflexionar sobre el papel de la mujer en el montañismo.

En su intervención, el delegado ha destacado que casi un siglo después, su ascenso "sigue siendo un símbolo de valentía, determinación y amor por la montaña", un punto en el que ha subrayado que el Ejecutivo central tiene en la lucha por la igualdad uno de sus "grandes objetivos".

"Y el feminismo es uno de los pilares de las políticas públicas de este Gobierno y debe ser uno de los espejos en los que las sociedades libres, modernas y democráticas deben mirarse", ha concluido.