Sen ensalza a las personas donantes de sangre: "Dan parte de sí mismas para que otras puedan seguir adelante"

Nicanor Sen en la entrega de los 'Premios Castilla y León por la Vida'. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

VALLADOLID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha asistido esta mañana a la entrega de los 'Premios Castilla y León por la Vida', en los que se homenajea a los donantes de sangre y, durante su intervención, ha reconocido el compromiso de las personas donantes que "dan una parte de sí mismos para que otras personas puedan seguir adelante".

Esta gala se celebra cada año en una localidad diferente de Castilla y León y esta vez ha tenido lugar en Arroyo de la Encomienda, en el Edifico Multiusos, organizada como en otras ocasiones con la Federación de Donantes de Sangre.

El objetivo de la cita es reconocer "el gesto desinteresado, solidario y anónimo" de quienes acumulan un mayor número de donaciones según su franja de edad y sexo, y no han recibido antes esta distinción, según ha informado la Delegación del Gobierno en un comunicado recogido por Europa Press.

En este sentido, Sen ha alabado "la solidaria y desinteresada labor de la Hermandad de Donantes de Sangre en Castilla y León" y ha subrayado que detrás de cada donación hay "tiempo dedicado a los demás, constancia y voluntad de volver a donar porque alguien podía necesitarlo".

En esta línea, el delegado del Gobierno ha señalado que, aunque para los donantes pueda tratarse de una práctica habitual, "que lo hagan con naturalidad no reduce su importancia" y ha incidido en el impacto que tiene cada donación para quienes necesitan sangre en un momento de especial dificultad. "Lo que para ustedes es una jornada de donación, para otra persona puede formar parte de uno de los días más difíciles de su vida", ha apostillado.

En nombre del Gobierno de España ha agradecido la labor de los donantes, de la Federación de Donantes de Sangre de Castilla y León, de las hermandades y asociaciones que la integran, de sus voluntarios y de los profesionales sanitarios.

"Se habla mucho de valores. Ustedes los practican", ha señalado Sen, quien también ha definido la donación como una expresión de humanismo: "Comprender que la vida de otra persona merece nuestro cuidado".

El acto ha reunido a representantes y galardonados de las hermandades de todas las provincias de la comunidad, entre ellos el presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre de Burgos y desde 2022 de la Federación de Donantes de Sangre de Castilla y León, Francisco del Amo Zarco, quien recibió hace meses la medalla del Mérito Civil por sumar el mayor número de donaciones en la Comunidad y en España.

El galardonado donó sangre por primera vez en 1977, hace más de 48 años, y desde entonces ha acumulado, a fecha de abril de este año, un total de 543 extracciones, con lo que se ha convertido en el primer europeo que ha conseguido esa cantidad.