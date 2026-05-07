Sen garantiza la "seguridad sanitaria" del burgalés que viaja en el crucero MV Hondius

Sen, atiende a los medios en Salamanca. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, garantizado la "seguridad sanitaria" al burgalés que se encuentra abordo del crucero MV Hondius donde se ha producido un brote de hantavirus.

"En el momento que llegue a territorio español se le va a dar el tratamiento estipulado en cualquier protocolo", ha indicado Sen. "Yo creo que hasta la propia ministra de Defensa ha dicho cuáles iban a ser esos medios que se iban a utilizar y aquí lo que hay que garantizar es una seguridad sanitaria" ha añadido el delegado en declaraciones a los medios en Salamanca.

En su intervención, ha insistido en que prestarán "toda la ayuda que se pueda prestar", al tiempo que ha defendido al Gobierno al que considera que está "muy preparado" en este ámbito.