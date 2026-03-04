Los senadores del PP acusan al Gobierno de "castigar" a León y exigen el "fin inmediato del abandono inversor"

Los senadores del PP de León en la Cámara Alta. - PP

LEÓN 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los senadores del PP de León han acusado en la Cámara Alta al Gobierno de "castigar" a la provincia de León y han exigido el "fin inmediato del abandono inversor", en una estrategia de "marginación" hacia el territorio leonés, con la paralización de infraestructuras "estratégicas" mientras se priorizan inversiones en otros territorios "por interés político".

Los senadores populares han advertido que desde 2018 León no ha visto impulsado "ni un solo gran proyecto estatal nuevo" y, por el contrario, ha sufrido "retrasos, recortes y bloqueos" en iniciativas "fundamentales" para su competitividad.

Esta "marginación" se ha puesto de manifiesto en el pleno del Senado, donde se ha debatido una moción presentada por el Grupo Popular en la que se pusieron de manifiesto el "abandono inversor y el cumplimiento de los compromisos estratégicos con Castilla y León y, por tanto con la provincia". "León no puede ser moneda de cambio en los pactos parlamentarios del Gobierno. La igualdad entre españoles no es negociable", han señalado.

El PP ha calificado como "deplorable" el estado de varios tramos de la A-6 en la provincia, la falta de ejecución completa de la A-60 (León-Valladolid) y el "bloqueo efectivo" de la A-76 (Ponferrada-Ourense), según ha informado a Europa Press en un comunicado el PP.

Asimismo, han censurado la postura del Ejecutivo sobre la aplicación de bonificaciones en la AP-66 y la AP-71, mientras en otras comunidades se liberan autopistas o se reducen peajes. "La consecuencia es más coste para los ciudadanos, más saturación en la red secundaria y menos competitividad para nuestras empresas", han afirmado.

ÁMBITO FERROVIARIO

Los 'populares' también han denunciado que León ha pasado de ser un nodo ferroviario estratégico del noroeste a acumular "proyectos bloqueados y servicios reducidos". Entre las principales reclamaciones se encuentran la ejecución "inmediata" del ramal ferroviario de la Plataforma Logística de Torneros-Grulleros; la modernización de la línea León-Astorga-Ponferrada para permitir mercancías competitivas o la garantía expresa del mantenimiento del Puerto de Pajares como alternativa "estratégica".

Igualmente, han reclamado la declaración como Obligación de Servicio Público del AVANT León-Madrid y el "desbloqueo" de la integración ferroviaria en la capital leonesa. Los senadores del PP han apuntado que el Gobierno "presume de alta velocidad mientras abandona la red que genera empleo e industria".

GENERACIÓN RENOVABLE

Por otra parte, el PP ha advertido que Castilla y León lidera la generación renovable en España, pero la saturación de la red eléctrica impide nuevas implantaciones industriales en la provincia, lo que frena el desarrollo económico de la provincia. "León produce energía para el conjunto del país, pero el Gobierno no garantiza capacidad para su propio desarrollo industrial", han apostillado.

Por ello los parlamentarios leoneses han exigido un plan vinculante con cronograma cerrado y dotación presupuestaria suficiente para cumplir los compromisos del Corredor Atlántico antes de 2030. "León no necesita anuncios. Necesita obras. Y las necesita ya", han concluido.