Los senadores del PP por Segovia afirman que España vive los momentos "más difíciles" para su democracia por la amnistía

SEGOVIA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los senadores del Partido Popular por Segovia Juan José Sanz Vitorio y María Ángeles García han afirmado que España vive los momentos "más difíciles" para su democracia por la amnistía, que supone el "mayor ataque a la igualdad de los españoles", motivo por el que han criticado al Gobierno, que es "absolutamente legal, pero de cuestionable legitimidad moral por estar amparado en la mentira y el engaño".

En su opinión, el Ejecutivo central ha aceptado el relato de los que quieren "romper España y la convivencia", pero el mayor problema no está en quien ataca esa convivencia, si no en quien estando obligado a defenderla, "no lo hace por mantenerse en el poder".

Así lo han puesto de manifiesto los parlamentarios 'populares' durante el balance de 2023 de la actividad de su grupo desde el comienzo de la presente legislatura, en el que han cuestionado si sus homólogos socialistas en el Senado, el Congreso y las Cortes secundan y avalan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en sus argumentos para proponer y llevar adelante la amnistía.

En este marco, San Vitorio ha hecho un repaso de los acontecimientos que, desde julio hasta ahora, se han sucedido para lograr que Pedro Sánchez haya renovado su cargo como presidente del Gobierno de España.

"Es el mayor atentado a la Constitución y a la democracia, dado que no gobierna el partido que ha ganado las elecciones, sino que lo hace quien ha aceptado un relato virtual, un relato falso, por parte de quienes no quieren mantener la unidad de España", ha afeado Vitorio.

Para el senador popular segoviano, los partidos independentistas no son quienes más preocupan, pues "no han cambiado ni ocultado su discurso", sino que "quien tiene la obligación de defender a España, no lo hace", ha asegurado, en referencia al Partido Socialista.

Para los senadores populares, la situación actual perjudica a todos los ciudadanos españoles, dado que el PSOE "gobierna por acuerdos que rompen la igualdad de los ciudadanos españoles y rompen la cohesión territorial".

Para Juan José Sanz Vitorio, los acuerdos que ha firmado Sánchez con el PNV, Junts y Ezquerra Republicana perjudican directamente a los segovianos y a los castellano y leoneses.

"Cada vez que se invierta un euro en Castilla y león, habrá que invertir cuatro en Cataluña, por una pretendida 'deuda histórica'.

Según ella, cada segoviano tiene una deuda de 1357 euros con Cataluña", ha razonado el senador popular.

"dicho de otra forma, cada uno de los catorce votos independentistas que ha negociado Sánchez para lograr su investidura ha costado cuatro mil novecientos millones de euros", ha comentado Sanz Vitorio.

Por su parte, la senadora María Ángeles García Herrero ha recordado cómo en estos meses el Senado ha presentado varias enmiendas para modificar el Reglamento de la Cámara y dos de ellas, presentadas por el Grupo Popular y votadas favorablemente, permiten solicitar informes antes de cualquier aprobación en la Cámara y poder solicitar la comparecencia de cualquier miembro del Gobierno.

"Con la aprobación de estas enmiendas, los populares entendemos que le funcionamiento del Senado mejora y se puede conseguir que, por ejemplo, no vuelvan a salir adelante leyes como la del 'Sí es sí', que a fecha de hoy ha rebajado más de 1.200 condenas y ha puesto en la calle a más de 120 condenados por delitos sexuales", ha explicado García Herrero.

Ante esta situación, y la previsión política de los próximos meses, Sanz Vitorio y García Herrero han preguntado a sus compañeros del grupo socialista si comparten los argumentos que expone el gobierno y el presidente Sánchez, para aceptar los pactos con los partidos independentistas.

"Los parlamentarios socialistas de Segovia, tanto en el Congreso, como en el Senado y en el Parlamento Regional, ¿están de acuerdo con la deuda histórica que cada segoviano debe a Cataluña, están de acuerdo con los pactos y las cláusulas incluidas en estos pactos, que le PSOE ha firmado con Bildu, Ezquerra Republicana, Junts y PNV?", ha preguntado Sanz Vitorio a sus homólogos de los escaños socialistas.