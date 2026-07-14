El 9 de septiembre se abre la matrícula del programa 'Aprendizaje a a lo largo de la vida' de Ayuntamiento de Valladolid

VALLADOLID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid abrirá el próximo mes de septiembre el periodo de matrícula para el Programa Municipal de 'Aprendizaje a lo Largo de la Vida' una iniciativa que promueve la formación permanente, la inclusión social y la participación ciudadana a través de una amplia oferta educativa dirigida a personas adultas.

Con un presupuesto anual de 495.000 euros, el programa facilita el acceso a una educación de calidad a lo largo de toda la vida mediante actividades formativas regladas y no regladas, adaptadas a las necesidades e intereses de la ciudadanía.

El periodo de matrícula para el alumnado que ya participa en el programa se desarrollará del 9 al 14 de septiembre, mientras que las personas que deseen incorporarse por primera vez podrán formalizar su inscripción del 15 al 24 de septiembre, en horario de mañana y tarde.

El curso comenzará el 1 de octubre y la programación incluye propuestas dirigidas tanto al desarrollo personal como a la adquisición de nuevas competencias.

Entre ellas se encuentran cursos de alfabetización y neolectores, cultura básica y español para inmigrantes, preparación para la obtención del título de Educación Secundaria Obligatoria y acceso a Grado Medio, competencias digitales e informática, memoria y estimulación cognitiva, gestión emocional, inglés en distintos niveles, escritura creativa, historia, biología, arte, cine, teatro y tertulias literarias, además de la preparación para el acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años.

Uno de los principales objetivos del programa es favorecer la autonomía personal, el envejecimiento activo y la participación en la vida comunitaria.

Las actividades se impartirán en los centros cívicos de Delicias, Zona Sur, José María Luelmo (Parque Alameda), Esgueva, José Luis Mosquera (Huerta del Rey), Parquesol, Bailarín Vicente Escudero (Vadillos), Pilarica, Científico José Antonio Valverde (Pajarillos) y Canal de Castilla (La Victoria), además de los centros municipales de Puente Duero, Pinar de Antequera y el Centro Municipal de Aprendizaje a lo Largo de la Vida en la calle Pelícano, nº15-A.