Sergio Maqueda toma el relevo de Kevin Pérez como nuevo secretario general de JJSS de Salamanca. - JJSS SALAMANCA

SALAMANCA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El XVII Congreso de JSE Salamanca, que se celebrará el próximo 19 de septiembre, será el momento en el que se proclame a Sergio Maqueda como nuevo secretario general de la organización, al tomar el relevo de Kevin Pérez, tras siete años de mandato.

Maqueda hasta ahora desempeñaba la labor de secretario de organización y ha superado con un amplio respaldo el proceso de avales, además de recibir el visto bueno definitivo de la Comisión Autonómica de Garantías de JSE Castilla y León.

Con este relevo, la formación juvenil reafirma "su firme compromiso con la provincia y su fuerte implantación territorial", tal y como han asegurado en un comunicado recogido por Europa Press.

Sergio Maqueda, natural del municipio de Santa Marta de Tormes y con una extensa y activa trayectoria militante desde los 18 años, asume este nuevo reto con la "firme determinación de plantar cara a las políticas que asfixian el futuro de la juventud", ha asegurado en el comunicado de Juventudes Socialistas.

"Asumo esta responsabilidad con el compromiso de construir una alternativa combativa y valiente frente a un Partido Popular irresponsable. No vamos a permitir que la nula oferta de empleo y de vivienda asequible del Ayuntamiento de Carbayo y de la Junta de Mañueco sigan convirtiendo a Salamanca en una auténtica ratonera de la que los jóvenes tienen que huir obligados", ha declarado Maqueda.

Por su parte, el secretario general saliente, Kevin Pérez, ha valorado el relevo, al reconocer que "Sergio conoce a la perfección las necesidades de los jóvenes, especialmente en el alfoz y en el mundo rural", de ahí su convencimiento de que fortalecerá su voz en defensa de los servicios públicos".

El Congreso tendrá lugar en la sede de UGT Salamanca, con un acto de apertura que arrancará a las 10.30 horas. Durante toda la jornada, los delegados y delegadas debatirán las enmiendas a la ponencia marco, el documento político que guiará la acción de la organización.

Además, se celebrarán diversas ágoras formativas y de debate que reunirán a compañeros y compañeras de diferentes provincias de Castilla y León, lo que "consolida la visibilización del trabajo en red y el empuje de la juventud progresista en la comunidad", han subrayado.