Sergio Rodríguez analiza mañana en Sierra Pambley (León) el mito de Fernán González en el teatro del Siglo de Oro

Archivo - Sede de la Fundación Sierra Pambley, en la capital leonesa. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sede de la Fundación Sierra Pambley (León) acogerá mañana a las 19.30 horas una nueva sesión del ciclo de jornadas 'De Grecia y Roma a nuestros días. La herencia clásica en Occidente', en la que el investigador Sergio Rodríguez Nicolás analizará el mito de Fernán González en el teatro del Siglo de Oro.

Bajo el título 'Fernán González en el teatro del Siglo de Oro: de Lope a Calderón' la conferencia pretende profundizar en el teatro histórico del Siglo de Oro a través de la figura de Fernán González. A caballo entre la historia y la leyenda, en el siglo XVII se entendió a este personaje como el artífice de la independencia de Castilla, desde la estela marcada por obras fundamentales como el 'Poema de Fernán González' y la 'Primera crónica general'.

Por este motivo, la dramaturgia áurea recurrió a él como un héroe y símbolo de virtud que, al mismo tiempo que complacía los gustos del público de los corrales de comedias, ofrecía un claro modelo moral a seguir, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Universidad de León.

Gracias a esta ponencia los asistentes podrán conocer cómo los dos grandes referentes del teatro barroco español, Lope de Vega y Pedro Calderón de la Barca, acudieron a la figura del adalid castellano para componer sendas comedias 'fernangonzalianas' con enfoques muy distintos.

Así, se analizará cómo Lope de Vega, en su obra 'El conde Fernán González', optó por seguir de manera ortodoxa las fuentes tradicionales. También se examinará el caso de Calderón de la Barca, quien en 'La más hidalga hermosura', escrita en colaboración con Juan de Zabaleta y Francisco de Rojas Zorrilla, se apartó en mayor medida de sus modelos originales para dar forma a una pieza de gran éxito comercial.

Sergio Rodríguez Nicolás es doctor por la ULE, tras realizar su tesis al amparo de una beca predoctoral en el departamento de Filología Hispánica y Clásica. El interés de su trayectoria científico-técnica está centrado en el estudio del Siglo de Oro y, de manera especial, en su producción teatral.

INVESTIGACIÓN Y EDICIONES

Entre los dramaturgos auriseculares que ha investigado destacan Pedro Calderón de la Barca, Francisco de Rojas Zorrilla, el conde de Villamediana, Antonio Enríquez Gómez, Agustín Moreto o Juan de Zabaleta. Asimismo, cuenta en su haber con cinco ediciones críticas de comedias de esta época y ha analizado en profundidad la escritura dramática en colaboración, así como los problemas de atribución de diversas piezas teatrales.

El ciclo de jornadas 'De Grecia y Roma a nuestros días. La herencia clásica en Occidente' está organizado por el Instituto de Humanismo y Tradición Clásica (IHTC) de la Universidad de León.