Serigosa, Prieto Picado y Karmento actuarán en Zamora en el festival 'Son de Raíz' los días 24 y 31 de octubre

ZAMORA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Serigosa, Prieto Picado y Karmento actuarán en Zamora en el marco de una nueva edición del festival 'Son de Raíz', el ciclo de conciertos que nació en 2014 con la intención de ser un espacio para proyectar la creación contemporánea inspirada en las raíces populares.

El grupo zamorano y el burgalés actuarán el 24 de octubre y la cantante manchega, conocida por ser finalista del Benidorm Fest, lo hará el 31 de octubre. En ambos casos, a las 20.30, en el Teatro Ramos Carrión.

El diputado de Cultura de la Diputación, Víctor López de la Parte, ha calificado a 'Son de Raíz' como "uno de los festivales de folclore más importantes del país" en lo que se refiere a músicas de raíz, que fusionan la música tradicional con la modernidad.

Tras su arranque en 2014 a iniciativa de la Junta de Castilla y el Ayuntamiento de Zamora, en 2022 se retomó por parte del Consorcio de Fomento Musical, con participación de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Zamora, por lo que esta cita cultural alcanza en este 2025 su cuarta edición.

El diputado ha estado presente en la presentación del festival junto con David Gago, represenante del Ayuntamiento de Zamora en el Consorcio de Fomento Musical, y con Pablo Madrid, presidente de dicho consorcio.

'Son de Raíz ha llevado a la capital zamorana a figuras de la talla de Kepa Junkera, Fetén Fetén o Mayalde, entre otros por lo que el festival se ha convertido en "una cita ineludible" con la música de raíz en una provincia, Zamora, "que por su posición geográfica y su rico mestizaje cultural (leonés, portugués, gallego y castellano) puede considerarse el enclave perfecto de un festival que busca la internacionalización de las músicas de raíz", ha asegurado Madrid.

En este sentido, el diputado de Cultura también ha destacado que "después de tantos años de trabajo del Consorcio de Fomento Musical se ha creado un caldo de cultivo muy importante a través del folclore y la tradición", no sólo a través de las escuelas de folclore que hay en toda la provincia, sino también de los grupos etnográficos, los grupos de coros y danzas y por los cantantes y músicos de folclore, "que tantas alegrías están dando para ese nuevo folclore en la provincia y en España"

David Gago, por su parte, ha mostrado la satisfacción que supone formar parte del Consorcio de Fomento Musical, muestra del "trabajo bien hecho en favor del folclore y la cultura tradicional", cuya culminación, "la guinda", es este festival, 'Son de Raíz'.