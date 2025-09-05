El servicio de atención al alumno en horario reducido se implanta en 636 centros de CyL y llegará a 10.000 alumnos

VALLADOLID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El servicio de atención al alumno debido a la reducción del horario lectivo escolar en los meses de septiembre y junio se ha implantado en la "totalidad" de los centros que lo han solicitado, 636, y beneficiará a unos 10.000 escolares.

Así lo ha señalado la consejera de Educación, Rocío Lucas, durante la presentación del curso escolar en enseñanzas no universitarias 2025-26 que arranca, con carácter general, el próximo lunes, 8 de septiembre.

La dirigente autonómica ha avanzado que el servicio, "gratuito y voluntario" tendrá un presupuesto de casi 190.000 euros y comenzará a funcionar con "plena normalidad" desde el lunes en aquellos centros que lo hayan solicitado y que tengan un mínimo de cuatro alumnos por servicio.

"Si a lo largo de esta semana que arranca el curso, hay algún centro que inicialmente no hubiera solicitado el servicio pero ahora lo demanda, también podrá acceder a él. Porque es cierto que muchos de los centros nos dijeron inicialmente que no tenían necesidad, pero quizás las circunstancias personales o familiares varían y es posible que ese servicio se pueda necesitar", ha argumentado.