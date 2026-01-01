El Servicio de Bomberos de la Diputación de Segovia inicia su actividad con dos intervenciones esta madrugada

Intervención de los Bomberos de la Diputación de Segovia. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Bomberos de la Diputación de Segovia comenzó anoche su actividad, tal y como estaba previsto, a las 00.01 horas del 1 de enero de 2026, en una noche en la que tuvo que realizar dos intervenciones.

Doce efectivos inauguraron este servicio esencial en el parque de Palazuelos de Eresma, concretamente seis bomberos, tres jefes de dotación, un sargento y el oficial director técnico del SPEIS, han informado a Europa Press fuentes de la Diputación de Segovia.

El Centro de Emergencias 112 de Castilla y León recibió en su sala cinco minutos después de la medianoche una llamada de los integrantes de este recién inaugurado servicio en la que, además de felicitar el año, señalaban que comenzaba su servicio como organismo integrado en el 112.

Casi sin tiempo para tomar las doce uvas, a las 00.13 horas recibieron el primer aviso del 112 por incendio de mobiliario urbano con posible afectación a vehículos en la urbanización Quinta Real.

Hasta allí se desplazaron un jefe de dotación y tres bomberos con la Bomba Rural Pesada (BRP) y una vez en el punto procedieron a la extinción de un contenedor de residuos orgánicos con ligera afectación a un contenedor adyacente, donde no observaron afectaciones secundarias que revistiesen peligro para los viandantes. En este sentido, el director técnico del SPEIS, Carlos Castro, ha hecho "un llamamiento al civismo" para evitar este tipo de sucesos.

Por otro lado, a las 00.47 horas se recibió un nuevo aviso por incendio en un apilamiento de madera en Hontalbilla. Desde el parque de Palazuelos se movilizó una BRP y una Bomba Nodriza Pesada con dos jefes de dotación y tres bomberos, aunque finalmente no llegaron hasta el lugar del siniestro tras recibir el aviso de que se trataba de una hoguera vecinal controlada.

Tras estos dos avisos, esta primera noche de puesta en marcha del SPEIS de la Diputación de Segovia ha transcurrido sin más incidentes que precisaran la salida de los efectivos activados en el dispositivo de la noche de fin de año.