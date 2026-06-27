El Servicio de Incendios de la Diputación incorpora a la primera mujer en un cuerpo de bomberos del territorio segoviano

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de la Diputación de Segovia incorpora a la primera mujer en un cuerpo de bomberos del territorio segoviano - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de la Diputación de Segovia ha incorporado a la primera mujer en un cuerpo de bomberos del territorio segoviano, un hecho que "confirma una vez más la igualdad de oportunidades de la que hace gala" la institución provincial y que aplica de manera trasversal en todas sus áreas, servicios, departamentos y programas.

Como ha destacado el presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, la presencia de mujeres en una profesión "tradicionalmente masculinizada supone el avance hacia una organización más representativa, diversa y enriquecedora".

Todo ello al tener en cuenta que esa "diversidad va a fortalecer los equipos de trabajo al aportar diferentes perspectivas y va a contribuir a mejorar la calidad del servicio que se presta en nuestros pueblos", ha sostenido.

La mencionada acción formativa comprende una duración aproximada de ochenta horas y busca proporcionar los conocimientos, habilidades y procedimientos necesarios para el desempeño seguro y eficaz de las funciones propias.

Es un curso que constituye un punto de partida común para todos los que acceden al SPEIS, favoreciendo esa igualdad de oportunidades y también la integración de todos los efectivos en un entorno profesional de respeto, colaboración y compañerismo.

Se integra en un proceso de aprendizaje continuo, que se completa con la experiencia operativa y que incluye formación permanente y compromiso individual con la mejora profesional.

Los contenidos abordados incluyen el conocimiento y manejo de medios móviles, maniobras de extinción y maniobras de rescate y salvamento, entre otros.

Los módulos son impartidos de manera preferente por los mandos operativos del SPEIS y, especialmente, por los jefes de dotación-cabos, por ser quienes habitualmente supervisan, coordinan y transmiten los procedimientos operativos en las intervenciones.

Por eso, cuentan con experiencia en gestión de equipos, toma de decisiones en escenarios de emergencia, así como control de la seguridad de las dotaciones, con una visión integral especialmente adecuada.