El Servicio Municipal de Aguas renueva más de 36.000 contadores en Salamanca para facilitar la lectura remota

SALAMANCA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Municipal de Aguas del Ayuntamiento de Salamanca ya ha modernizado la mitad de los contadores de la ciudad, más de 36.000, para facilitar su lectura remota.

De esta forma, se da cumplimiento al Real Decreto 178/2021 para permitir realizar un control y seguimiento de posibles fugas estructurales mediante la implantación de mejoras de medios digitales, y al Real Decreto 3/2023 por el que se establece la instalación de sistemas de lectura remota a todo el parque de contadores dentro de la política de concienciación y fomento entre los consumidores del uso del agua del grifo.

Esta gestión "más transparente, eficiente y sostenible" supone una serie de ventajas para los usuarios como la posibilidad de detección de fugas interiores, la detección de consumos si la casa está deshabitada y la detección de no consumos en viviendas habitadas, por ejemplo, por personas mayores, así como alertas automáticas que puede fijar el usuario sobre sus consumos anómalos, han informado a Europa Press fuentes municipales.

Con ello, ha apuntado el Ayuntamiento, el usuario puede evitar consecuencias tanto económicas como de daño en los inmuebles, además del consiguiente ahorro en el consumo de agua.

Así, se puede realizar una consulta automática del consumo en tiempo real a través de la aplicación móvil Aqualia Contact, disponible para sistemas Android e iOS.