En servicio el paso superior de Trobajo del Cerecedo (León) que permite aumentar la capacidad de la LAV Palencia-León

El nuevo paso superior de Trobajo del Cerecedo (León), que se ha puesto en servicio este jueves. - ADIF

LEÓN, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Adif Alta Velocidad y el Ayuntamiento de León han puesto en servicio este jueves el nuevo paso superior sobre el ferrocarril en Trobajo del Cerecedo, tras una inversión de 3'5 millones de euros por parte de Adif AV para potenciar la movilidad peatonal y del tráfico rodado y aumentar la capacidad ferroviaria.

La actuación, promovida en el marco de la mejora de la Red Ferroviaria de Interés General, ha consistido en la demolición de la estructura que existía previamente y la construcción de un nuevo paso superior, que permite el cruce a distinto nivel sobre la línea de alta velocidad Valladolid-Palencia-León.

El nuevo puente tiene 25,3 metros entre sus soportes principales y una anchura total de 14,1 metros, en los que se incluyen dos carriles para la circulación rodada y aceras más amplias a ambos lados, lo que mejora "significativamente" las condiciones de movilidad y seguridad para vehículos y peatones en este entorno, según ha informado a Europa Press en un comunicado Adif.

Gracias a esta nueva estructura, que tiene un solo vano de 25,3 metros frente a los dos de la existente anteriormente, se elimina el apoyo o pila central entre las dos líneas ferroviarias. Este hecho, que también ha permitido alejar de las vías los apoyos laterales, hace posible que los trenes puedan circular a una mayor velocidad a su paso por este punto, lo que supone una importante mejora del servicio, de las condiciones de explotación y de la eficiencia del tráfico ferroviario.

Con esta actuación Adif Alta Velocidad y el Ayuntamiento de León pretenden reforzar su compromiso con la mejora de las infraestructuras ferroviarias y urbanas mediante una mayor integración del ferrocarril en el entorno urbano, un incremento de la seguridad y una mejora de la movilidad en la ciudad.

Esta actuación contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) número nueve (fomento de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad), ocho (contribución al crecimiento económico y la generación de empleo) y siete (sostenibilidad).

La iniciativa cuenta con financiación europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-Next Generation EU.