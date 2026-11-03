La sesión comienza con un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Urda

VALLADOLID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de las Cortes de Castilla y León ha comenzado con un minuto de silencio en memoria de las 69 víctimas del accidente ferroviario que tuvo lugar el 28 de noviembre en el municipio de Urda, en la provincia de Toledo.

En concreto, el presidente de las Cortes, Alejandro Vázquez, ha pedido a los procuradores que guardaran este minuto antes de comenzar la sesión para recordar a las víctimas y manifestar el respaldo de los miembros de la Cámara a los familiares y amigos de los fallecidos.

Tras esta señal de respeto el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carlos Martínez, y la portavoz de UPL, Alicia García, se han referido al accidente para mostrar su respaldo a la víctimas.