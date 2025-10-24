Shu Qi debuta con un desgarrador retrato sobre las huellas del trauma y los ciclos de abuso en 'Girl'

VALLADOLID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La aclamada actriz Shu Qi ha debutado como directora con 'Girl' en España, una cinta intensa y conmovedora que aborda las dinámicas familiares problemáticas, los ciclos de abuso y las normas socioculturales de una manera desgarradora.

La película, estrenada en el Festival de Venecia y presentada este viernes fuera de concurso en la Sección Oficial de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), se erige como una historia coming-of-age sobre el deseo de liberación de los traumas heredados.

Ambientada en Taiwán en 1988, en plena recesión económica, 'Girl' centra su mirada en una familia marcada por la violencia doméstica, el alcohol y la frustración social. En ese contexto, la joven Hsiao-lee (Xiao-Ying Bai) intenta sobrevivir al caos familiar y emocional que la rodea, con un padre alcohólico (Roy Chiu) y una madre (Esther Liu) atrapada entre el rol de víctima y agresora.

El filme muestra cómo Hsiao-lee, forzada a madurar demasiado pronto, busca refugio en una nueva amiga que la enseña un mundo nuevo donde se siente a salvo.

Shu Qi ha conseguido plantear un relato que incomoda y remueve, una obra que invita a empatizar con los personajes femeninos hasta un punto abrumador. A través de una puesta en escena sobria y un lenguaje visual preciso, la directora evita el sentimentalismo y apuesta por la contención, dejando que el dolor y la violencia cotidiana hablen por sí solos.

La interpretación de Esther Liu, en el papel de una madre rota por dentro, y la actuación de Roy Chiu, cuya frase "sois mías" condensa toda la personalidad del personaje, conforman el núcleo emocional de una película que reflexiona sobre los límites entre víctima y agresor.

'Girl' combina tomas largas, silencios, planos que pueden llegar a traspasar la pantalla y una paleta cromática inspirada en el cine taiwanés de los años ochenta.

A lo largo de sus 124 minutos, la directora explora las huellas del trauma, la herencia emocional y la delgada línea entre la resistencia y la resignación. Lejos de ofrecer salidas fáciles o catarsis liberadoras, 'Girl' invita a mirar de frente el dolor y a comprender que, a veces, la supervivencia consiste simplemente en aprender a coexistir con la herida.