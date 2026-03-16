Sierra Pambley (León) acoge este jueves una charla sobre historias medievales de frailes, canónigos y curas 'revoltosos'

La Fundación SIerra Pambley, en León capital, acogerá este jueves una charla sobre historias medievales de frailes, canónigos y curas 'revoltosos'. - EUROPA PRESS

LEÓN 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Sierra Pambley acogerá este jueves a las 19.30 horas la tercera de las conferencias del II Ciclo 'De Grecia y Roma hasta nuestros días. La herencia clásica en occidente', organizado por el Instituto de Humanismo y Tradición Clásica (IHTC) de la Universidad de León (ULE) bajo el título 'Frailes, canónigos y curas revoltosos. Conflictividad eclesiástica en el Burgos bajomedieval (siglos XIII-XV)'.

La conferencia, que será impartida por Javier Domingo Pérez, contratado predoctoral de la ULE, pretende hacer un viaje al Burgos de finales de la Edad Media y abordar los diferentes enfrentamientos relacionados que marcaron el día a día de la iglesia en esta ciudad.

Para ello se analizará un gran número de documentos de gran valor, como 'bulas papales', sentencias, peticiones o apelaciones, que se han conservado en centros como el Archivo Apostólico Vaticano, el Histórico Nacional o el de la Catedral de Burgos, que permiten seguir el rastro de los pleitos, luchas y negociaciones que afectaron directamente a los eclesiásticos burgaleses.

Gracias a la presentación de estas fuentes los asistentes a la charla podrán conocer la tipología de los conflictos, quiénes pleiteaban o cómo eran los mecanismos de resolución de los mismos, así como el papel que desempeñaron en ellos las diferentes autoridades eclesiásticas, papas, obispos o deanes, y cómo trataron de hacer frente a las tensiones internas que surgían por los choques entre las diversas dinámicas de poder y la propia vida institucional de la Iglesia.

De esta forma, se tratarán los enfrentamientos generados por el control del poder, los derechos de enterramiento, la provisión de rentas económicas o las diferencias teológicas; se estudiará la violencia física y verbal contra o entre clérigos o la gestión de las difíciles relaciones con población judía y musulmana, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

JAVIER DOMINGO PÉREZ

Javier Domingo Pérez es graduado en Historia y máster en Cultura y Pensamiento Europeo en la ULE. Actualmente disfruta de un contrato predoctoral y aborda en su tesis doctoral la documentación bajomedieval y altomoderna del convento dominico de San Pablo de Burgos.

A pesar de su juventud ya cuenta con un notable currículum académico, pues es autor de una monografía 'El cabildo catedralicio de León a través de sus miembros (siglos XII-XVII). Fuentes y estudio (2023)' y ha coordinado tres libros más.

Asimismo, ha publicado numerosos artículos en revistas científicas de gran impacto y tiene diversas aportaciones en libros sobre diferentes campos de su investigación en torno a la diplomática, la paleografía y la historia de la Iglesia.