Siete alumnos completan su formación en costura en la AFE 'Duques de Soria XVIII'

Clausura Del Programa De Empleo AFE Duques De Soria.

SORIA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Siete alumnos han completado su formación en costura en la Acción de Formación y Empleo (AFE) 'Duques de Soria XVIII' con el certificado de profesionalidad de 'Arreglos y adaptaciones de prendas y artículos en textil y piel'.

La delegada territorial de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio, ha asistido este martes en el Espacio de Trabajo Colaborativo y Participación Ciudadana de la capital a la clausura de esta iniciativa formativa junto con la concejal de Educación del Ayuntamiento de Soria, Gloria Gonzalo.

La acción, promovida por el consistorio soriano, ha contado con la aportación económica de la Junta de Castilla y León de 167.111,28 euros, destinada a los gastos de formación y funcionamiento y a los costes salariales de la formación.

De Gregorio ha recordado que con este programa "se pretende dotar a los alumnos de las competencias profesionales necesarias para facilitar su inserción en el mercado de trabajo".

Así, se busca "combinar la formación teórica y práctica con un contrato laboral que les permita abandonar la situación de desempleo y tener una experiencia profesional en el entorno productivo en el que se están formando, con el objetivo último de facilitar su empleabilidad a largo plazo".

De Gregorio ha señalado que se han alternado acciones de formación y empleo en actividades de utilidad pública e interés social, a cargo de dos docentes, uno de ellos como coordinador, a lo largo de los nueve meses que ha durado la actividad formativa.

Los siete alumnos, seis mujeres y un hombre, han concluido el programa, por lo que se ha hecho entrega del correspondiente certificado de profesionalidad de 'Arreglos y adaptaciones de prendas y artículos en textil y piel' en el que se han formado, que corresponde a la familia profesional de Textil, Confección y Piel.

Yolanda de Gregorio ha subrayado la importancia de esta iniciativa puesta en marcha por el Ayuntamiento de Soria en colaboración con la Junta. "Estas acciones en alternancia de formación y empleo tienen como fin facilitar la adquisición de competencias profesionales a las personas inscritas en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León para que puedan acceder con mayor facilidad al mercado laboral", ha recalcado.

El objetivo de este proyecto ha sido que los alumnos adquieran conocimientos imprescindibles en las especialidades involucradas, como atender al cliente en los servicios de arreglos y adaptaciones de artículos en textil y piel.

Asimismo, se forman para preparar materiales, herramientas, máquinas y equipos de confección; realizar arreglos en prendas de vestir y ropa de hogar; y realizar adaptaciones y personalizar prendas de vestir.

TRABAJOS REALIZADOS

Para ello, desde el pasado 17 de marzo, los alumnos y los dos docentes responsables del programa han trabajado en el arreglo, adaptación y confección de vestuario y otros complementos para el Festival de las Ánimas de la capital.

En concreto, se ha arreglado y transformado parte del vestuario que se utiliza en el desfile de las ánimas, se ha confeccionado nuevo vestuario para la escenificación de la batalla entre caballeros y templarios y también se han realizado complementos en cuero, como espinilleras, brazaletes o sombreros.

La delegada ha señalado que este tipo de iniciativas son un ejemplo de colaboración eficaz entre administraciones y el tejido productivo y social más próximo, a la hora de desarrollar las políticas activas de empleo.

En 2025 se han iniciado en Soria dos programas duales de formación y empleo, con una inversión total de la Junta de Castilla y León de 612.741,36 euros. El objetivo es facilitar el trabajo y formación a un total de 24 personas de colectivos con especiales dificultades de empleabilidad, así como la contratación de otros empleados para desarrollar labores de formación, gestión y apoyo.

Además del programa mixto "Duques de Soria XVIII', se está desarrollando la AFE 'Duero XVII', también promovida por el Ayuntamiento de Soria y subvencionada por el Gobierno autonómico con 445.630,08 euros.

Dicho programa tiene una duración de 12 meses y está dirigida a 16 alumnos, que se están formando en las especialidades de construcción, revestimientos, fontanería, calefacción y climatización.

De cara al futuro, la delegada territorial ha señalado que próximamente está prevista la aprobación de los cuatro programas mixtos de formación y empleo presentados en Soria, que se desarrollarán a lo largo de 2026, dirigidos a 34 alumnos.

De los cuatro proyectos que se aprobarán para Soria, tres están promovidos por el Ayuntamiento de la capital. Entre ellos, se incluyen dos ediciones de la AFE 'Duero XVIII', cada una con una duración de doce meses, una formará a ocho alumnos en albañilería y la otra a otros ocho en fontanería.

Asimismo, se desarrollará la AFE 'Duques de Soria XIX', que ofrecerá formación en técnicas de costura a ocho participantes durante nueve meses. El cuarto programa, impulsado por el Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz, tendrá una duración de 12 meses y contará con diez plazas para la formación en labores vinculadas al plan integral de promoción turística.