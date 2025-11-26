Siete heridos el choque de un turismo y una furgoneta al intentar esquivar a un animal en Pobladura (Zamora)

POBLADURA DEL VALLE (ZAMORA), 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Siete personas han sufrido heridas de diversa consideración como consecuencia de una colisión entre un turismo y una furgoneta al intentar esquivar a un animal que estaba en la calzada a la altura del término municipal de Pobladura del Valle, en la provincia de Zamora.

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112, el suceso se ha producido en torno a las 23.52 horas de este martes en el kilómetro 1 de la ZA-P-2353. Según la descripción del suceso el turismo se ha salido de la vía al intentar esquivar a un animal, lo que ha provocado una colisión posterior con la furgoneta.

Como consecuencia del impacto han sufrido heridas de diversa consideración siete personas y alguna de ellas ha quedado atrapada en el interior de los vehículos.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico de Zamora, los Bomberos de Benavente, dos UVIs móviles, dos ambulancias soporte vital básico y un equipo médico de la zona.

En el lugar, el personal de Sacyl ha atendido a siete personas, dos son trasladadas en UVI móvil y el resto en ambulancia soporte vital básico al hospital de Benavente.