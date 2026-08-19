Siete jóvenes de entre 15 y 22 años atendidos tras salirse una furgoneta de la vía en Sepúlveda (Segovia)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

SEGOVIA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Siete jóvenes de entre 15 y 22 años atendidas han sido atendidos tras salirse de la vía y volcar una furgoneta en el kilómetro 17 de la carretera SG-V-2323, en Sepúlveda (Segovia), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El accidente se ha producido cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que alertaba de la salida de vía y posterior vuelco de una furgoneta, cuyos siete ocupantes necesitaban asistencia sanitaria por golpes y heridas de diversa consideración.

La sala de operaciones del 112 ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado al lugar una UVI móvil, dos ambulancias de soporte vital básico, el equipo médico del centro de salud de Sepúlveda y un helicóptero medicalizado.

El personal sanitario ha atendido a los siete ocupantes, entre ellos un varón y una mujer de unos 15 años, que han sido dados de alta en el lugar, mientras que los otros cinco han necesitado traslado hospitalario.

En concreto, dos mujeres de unos 16 años han sido trasladadas en UVI móvil y una mujer y dos varones, de entre 17 y 22 años, en ambulancias de soporte vital básico, todos ellos al Hospital Santos Reyes de Aranda de Duero.