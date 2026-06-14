Siete provincias de CyL estarán este lunes en aviso amarillo por tormentas

Archivo - Transeuntes bajo sus paraguas durante la intensa lluvia - Álex Zea - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las provincias de Ávila, Burgos, León, Palencia, Segovia, Soria y Valladolid estarán este lunes, 15 de junio, en aviso amarillo (riesgo) por tormentas, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El aviso afectará a diversas zonas de estas provincias entre las 12.00 y las 22.00 horas en todas salvo en Valladolid, donde comenzará a las 16.00 horas.

En general, este lunes se esperan en Castilla y León intervalos nubosos, con nubosidad más abundante por la tarde, cuando crecerán nubes de evolución. Asimismo, se prevén chubascos generalizados, aunque serán más frecuentes e intensos en el tercio occidental y podrán ir acompañados de tormenta y ser localmente fuertes y con granizo.

Además, las temperaturas mínimas subirán en el cuadrante nororiental y no presentarán cambios o estarán en ligero descenso en el resto, mientras las máximas bajarán.

Por su parte, el viento será variable, más intenso y racheado en zonas de tormenta.