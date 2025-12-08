Un siglo del nacimiento de Carmen Martín Gaite: obras de teatro, cómics y exposiciones para recordarla

Archivo - Carmen Martín Gaite Cumple 100 Años - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

Este 8 de diciembre de 2025 se conmemora el centenario del nacimiento de la autora Carmen Martín Gaite (Salamanca, 8 de diciembre de 1925-Madrid, 23 de julio de 2000). Entre los homenajes para recordarla hay obras de teatro, cómics y exposiciones.

Fue novelista, poeta, ensayista y traductora y a lo largo de su extensa y prolífica carrera literaria, exploró con maestría todo tipo de géneros, logrando enlazar con notable sensibilidad depurados valores literarios, la mirada histórica y una galería de personajes memorables, cuyas dudas, miedos y anhelos trascendieron lo individual para convertirse en testimonio universal de una generación.

Precisamente, Ediciones Siruela, que publica algunos de los títulos de Martín Gaite, ha liderado estos homenajes con la publicación de la primera novela gráfica de 'Caperucita en Manhattan' reinterpretada por Helena Bonastre y Catalina González Vilar.

En una entrevista con Europa Press el pasado octubre, las autoras aseguraban que la idea de libertad que reflejaba Estados Unidos cuando la escritora publicó la obra original, ya "no existe".

"Manhattan para Sara es el símbolo de la libertad, la Estatua (de la Libertad) y sí, Nueva York en general. Es muy irónico que ahora nos encontremos con unos Estados Unidos donde esa libertad que parecía que era su emblema se está convirtiendo en una pesadilla, no existe. Durante la ilustración del libro también pensé en eso en momentos, era irónico. También pensé que seguía siendo muy vigente, hasta parecía más libre ahora", apuntaba Bonastre.

Las autoras de la novela gráfica utilizan en esta versión fragmentos extraídos de la obra original, y rinden homenaje a las ilustraciones que Martín Gaite realizó para la primera edición del libro. Así, en el centenario de la autora, esperan que haya "voluntad editorial e institucional" para mantener su obra viva más allá de este año.

"Es una autora que no se ha olvidado, no es que estuviese ahí y nadie le hiciese caso. Ha tenido épocas que se le hacía más caso y estaba más en primera línea, otras menos (...) Ella (Martín Gaite) también habla de toda una época que si no la recordamos, nos olvidamos de nuestro pasado. Es el valor de una voz de ese momento, de un testimonio de cómo era entonces ser mujer, una mujer que buscaba un camino para intentar ser libre, porque en resumen su vida", explicó González, que destacó la labor de la hermana de la escritora de 'Entre visillos' para proteger su obra.

En este sentido, ambas autoras coincidieron al calificar 'Caperucita en Manhattan' como una novela feminista en la que hay muchos guiños autobiográficos que han mirado con atención. Martín Gaite escribió la obra sobre la libertad en un momento en el que su hija Marta estaba enferma de SIDA, enfermedad de la que murió un año después de la publicación del libro.

"Todos tenemos muy presente su historia y en qué momento la hace, lo presente que está su hija Marta y está lleno de referencias personales de pequeñas cosas suyas, pero la obra es autónoma y autosuficiente. Hay reflexiones muy evidentes de lo que es la libertad, de lo que es educar a una niña, dejarla volar libre. Es muy generosa esa reflexión después del fallecimiento de tu hija, reafirmarse en eso y al final seguir defendiendo que hay que proteger la libertad. Es sagrada, hay que buscarla, defenderla, afrontar que puede ser peligrosa", añadió González.

La misma editorial publicaba el pasado 19 de noviembre 'Leer a Carmen Martín Gaite. La interlocutora añorada', una colección de ensayos breves e inéditos, con edición de Lola Lapaz, en el que ocho destacadas escritoras y periodistas -Laura Barrachina, Sonia Fides, María Folguera, Victoria Iglesias, Inés Martín Rodrigo, Luna Miguel, Lucía Miranda y Andrea Toribio- comparten su experiencia al leer a la autora salmantina, y reconocen su admiración y su huella en su trabajo.

A lo largo del año, también Siruela ha publicado tres libros para que seguidores de la autora la recuerden y para que las nuevas generaciones descubran la "indiscutible modernidad" de su obra, explican. Así, se ha reeditado 'Visión de Nueva York', un clásico de la escritora que recoge la colección de collages que realizó durante su estancia en la Gran Manzana, entre septiembre de 1980 y comienzos de 1981, y que aporta una visión íntima y sensible de su día a día neoyorquino.

En la obra 'Páginas escogidas' la editorial reúne relatos, poesía, y fragmentos de las novelas y de los ensayos más representativos de Martín Gaite, con edición y prólogo del profesor José Teruel.

Por último 'De hija a madre, de madre a hija' es un libro con dos de los relatos más íntimos y especiales de la autora , juntos en un único volumen: 'De la ventana a la mía', en el que evoca un sueño con su madre, y 'El otoño de Poughkeepsie', dedicado a su hija.

"Su curiosidad, que nunca perdió, y su talento para captar la complejidad del ser humano la llevaron a ser admirada por los críticos y adorada por los lectores. Publicó numerosas obras que contribuyeron a renovar las letras españolas y que continúan inspirando a todo aquel que se anime adentrarse entre sus páginas", explica Siruela.

MARTÍN GAITE VUELVE A LAS TABLAS DEL TEATRO DE LA ABADÍA

En cuanto a obras escénicas, el Teatro de la Abadía ha repuesto esta temporada 'Caperucita en Manhattan' -el curso pasado lo protagonizaba Carolina Yuste- con dirección de Lucía Miranda y un reparto formado por Mamen García, Miriam Montilla o Carmen Navarro. Estará en las tablas del teatro desde este 13 de diciembre hasta el próximo 9 de enero.

Por otro lado, la Biblioteca Nacional de España estira el centenario hasta el próximo junio con la exposición 'Carmen Martín Gaite (1925-2000). Un paradigma de mujer de letras'. Se inaugurará el próximo 18 de diciembre y celebra la vida y obra de la escritora. Estará comisariada por José Teruel, quien participa en la reedición de Siruela de 'Páginas escogidas'.

La Fundación SGAE también ha homenajeado a la autora con el ciclo 'Palabra e imagen', en la Sala Berlanga de Madrid del 2 al 4 de diciembre. Durante las jornadas se abordó "la presencia e influencia de Martín Gaite en el formato audiovisual", como ha explicado la SGAE en un comunicado.

Entre los audiovisuales, se ha proyectado el primer capítulo de la serie televisiva 'Fragmentos de interior' de Francisco Abad, basada en la novela homónima de la autora, así como los largometrajes 'La seducción del caos' de Basilio Martín Patino y 'Emilia... parada y fonda' de Angelino Fons, con coloquios con especialistas en la figura de Martín Gaite como José Teruel, Patricia Caprile, Andrea Toribio, Blanca Lacasa, Isabel Calderón, María Folguera y Silvia Nanclares.

TRAYECTORIA

Carmen Martín Gaite (Salamanca, 1925-Madrid, 2000) fue una destacada escritora española vinculada a la Generación del 55. Estudió Filosofía y Letras en Salamanca, donde inició su relación con el teatro, y en 1950 se trasladó a Madrid, integrándose en círculos literarios gracias a Ignacio Aldecoa.

Ganó reconocimiento temprano con 'El balneario' (Premio Café Gijón, 1955) y 'Entre visillos' (Premio Nadal, 1957). Cultivó narrativa, teatro, poesía y ensayo, y se doctoró en 1972 con un estudio sobre los usos amorosos en el siglo XVIII.

También trabajó como periodista y traductora en diversos medios. En 1978 obtuvo el Premio Nacional de Literatura en la modalidad de Narrativa por El cuarto de atrás, siendo la primera mujer en recibirlo, y posteriormente recibió numerosos galardones, como el Príncipe de Asturias (1988), el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil (1984) y el Premio Nacional de las Letras (1994). Además, colaboró en guiones televisivos como Santa Teresa de Jesús y Celia.