Sigue en marcha en Burgos el dispositivo para localizar al autor de los disparos a un hombre que está grave

BURGOS 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional mantiene en marcha el dispositivo abierto esta noche en Burgos para localizar al autor de los disparos a un hombre de 47 años que se encuentra en estado grave tras recibir cinco impactos de bala de un arma corta tipo pistola.

La Subdelegación del Gobierno ha informado de que tras el suceso, ocurrido a las 20.45 horas del jueves, se estableció un dispositivo policial que continúa en marcha y que controla las principales vías de entrada y salida de la ciudad.

Las mismas fuentes han precisado que la principal hipótesis en la que trabajan los investigadores en estos momentos es que se trataría de un ajuste de cuentas en el ámbito del tráfico de drogas y han informado de que entre las ropas de la víctima se han encontrado cantidades menores de sustancia estupefaciente.

Los hechos ocurrieron sobre las 20.50 horas del jueves 27 de noviembre en la vía pública a la altura de la confluencia de la calle Vitoria con la calle Francisco Grandmontagne, en Burgos, donde fue tiroteado por otro varón un hombre de 47 años de República Dominicana.

Las mismas fuentes han precisado que la víctima recibió en su cuerpo cinco impactos de bala y ha informado de que se encuentra en estado grave en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Burgos.

Al parecer, el presunto autor de los hechos utilizó un arma corta tipo pistola, disparó de forma repetida a su víctima y huyó del lugar de los hechos, tras lo que se estableció el citado dispositivo aún en marcha.