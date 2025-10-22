Siloé anuncia una gira mundial que acabará con su primer concierto en el Movistar Arena de Madrid en marzo de 2027

VALLADOLID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -
La banda vallisoletana Siloé ha anunciado este miércoles que va a realizar la gira mundial Campo Grande World Tour que acabará el 27 de marzo de 2027 con su primera actuación en el Movistar Arena de Madrid.
El grupo formado en 2016 por Fito Robles, Xavi Road y Jaco Betanzos ha presentado este miércoles en el Teatro Carrión de la capital vallisoletana su nueva canción 'Campo Grande', ocasión que han aprovechado para anunciar esta nueva gira en la que van a actuar en otros sitios de España, Europa y en febrero y marzo de 2026 por Argentina --donde abrirán el concierto de Franz Ferdinand en Buenos Aires-- Colombia, Chile y México.
La gira mundial acabará el 27 de marzo de 2027 en el Movistar Arena de Madrid, donde la banda vallisoletana ofrecerá su primer concierto en este escenario.