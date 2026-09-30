Siloé anuncia su gira 'Terrorismo Emocional 2027 Deluxe Tour', con más de 300.000 entradas

Latinoamérica.- Siloé anuncia la gira 'Terrorismo Emocional 2027 Deluxe Tour', con una quincena de conciertos en España - SANTI GARCÍA / AGENCIA WITIS

VALLADOLID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La banda vallisoletana Siloé ha presentado este miércoles en Madrid su nueva gira, 'Terrorismo Emocional 2027 Deluxe Tour', con la que inicia la etapa más ambiciosa de su trayectoria profesional y pondrá a la venta más de 300.000 entradas para conciertos en España, Europa y Latinoamérica.

El grupo ha dado a conocer los detalles de este tour de gran formato en un acto celebrado en la sala Fitz de Madrid, conducido por Patricia Imaz, en el que ha mostrado un salto de escala hacia recintos de mayor capacidad con un espectáculo renovado para esta nueva fase.

La gira arrancará con un primer cupo de 15 fechas en España, a las que se irán sumando nuevos conciertos en el mapa nacional e internacional durante los próximos meses, tras haber habilitado este 30 de septiembre el registro para el 'Early Access' a través de su página web, previo a la venta general programada para el 7 de octubre.

El anuncio coincide con la expansión internacional del grupo, que ha colgado el cartel de entradas agotadas para su primera gira europea prevista para diciembre de 2026, tras haber sido confirmado también como artista invitado en los conciertos de Morat en noviembre de 2026 en el Palacio de los Deportes de México.

Asimismo, la agrupación de Valladolid ha recibido durante el evento de presentación un disco de oro por el sencillo 'Amor infinito', reconocimiento que reafirma su posición dentro del panorama musical actual.