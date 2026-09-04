Siloé convierte el pregón en una declaración de amor a la "mejor ciudad del mundo": "Llevamos Valladolid a todas partes"

1114503.1.260.149.20260904213927 El vocalista de Siloé, Fito Robles, durante el pregón de las Fiestas de la Virgen de San Lorenzo de 2026 en el balcón del Ayuntamiento de Valladolid, junto al resto de los miembros de la banda y representantes políticos del Consistorio. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo vallisoletano Siloé ha convertido este viernes el pregón de las Fiestas de Valladolid 2026 en una declaración de amor colectivo a la ciudad, con una intervención en la que ha cedido el protagonismo a los propios vallisoletanos que se han dado cita en la Plaza Mayor y ha terminado con una petición a todos los asistentes: "Besaos, amigos. Abrazaos. Quereos. ¡Dad todos los besos que podáis!".

En torno a las 20.00 horas en la plaza cientos de personas expectantes se congregaron, acompañados por pasacalles con charanga y una multitudinaria batucada, para disfrutar del acto que da inicio oficial a los festejos populares.

Asimismo, a las 20.15 horas ha llegado a la Plaza Mayor la concentración de peñas, atraviadas con pañuelos festivos y camisetas empapadas en vino, lugar donde la peña 'Infofiestas' se ha encargado de la imposición del pañuelo y la bandera al Conde Ansúrez, todo ello después de una tarde con sensación de calor.

Ante la mirada de los miles de vallisoletanos que han abarrotado la Plaza Mayor para vivir el inicio de las fiestas de la ciudad, el primero en tomar la palabra y dar paso a la banda ha sido el alcalde de la capital vallisoletana, Jesús Julio Carnero, quien ha estado acompañado en el balcón del Consistorio por varios concejales, consejeros de la Junta y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, entre otros.

Arropados por estos, los miembros de Siloé han iniciado el pregón, que ha comenzado sobre las 20.30 horas, al afirmar que Valladolid es "la mejor ciudad del mundo", si bien han rechazado asumir en solitario el papel de pregoneros.

"Porque mira que nos gusta quejarnos de nuestra ciudad pero todo eso lo podemos decir nosotros. Porque como venga uno de fuera a decir algo malo de Valladolid, que tenga cuidado", ha expresado el grupo, para después hacer una referencia a la canción 'Y sin embargo' de Joaquín Sabina: "Porque esta ciudad es nuestra. Y es que de sobra sabes que eres la primera, Valladolid. Que no miento si juro que daríamos por ti la vida entera. Por ti, nuestra vida entera".

En esta misma línea, los integrantes de Siloé han manifestado su desdeo de que la pregonera esta noche sea la propia ciudad, algo que han proclamado antes de que la Plaza haya respondido con el tradicional "¡Pucela!", una dinámica que se ha repetido varias veces durante el pregón de fiestas, con lo que el grupo ha hecho partícipe a los ciudadanos del arranque de los festejos populares.

En este sentido, Siloé ha reivindicado así a quienes viven en la ciudad, a quienes se marcharon y regresaron y a quienes nacieron en otros lugares pero la eligieron para vivir, un punto en el que el grupo ha recordado sus raíces vallisoletanas y cómo han llevado el nombre de la ciudad por distintos escenarios de España y fuera del país, hasta llegar incluso ante el Papa.

Durante el pregón, han destacado que escuchar "Siloé, los de Valladolid" a cientos o miles de kilómetros todavía les emociona y han asegurado que, antes de cualquier disco, gira o escenario, estuvo esta ciudad, que también ha sido determinante en su trayectoria musical.

Siloé ha recuperado además las palabras que Jorge Guillén dedicó a Valladolid en el pregón de 1979, cuando escribió: "Debo a mi ciudad mi ser, mi vivir y mi lenguaje". A partir de esa frase, el grupo ha reivindicado la ciudad como el lugar donde se construyen las historias personales y ha recordado a algunos de los grupos y canciones vinculados a Valladolid, antes de animar a las nuevas generaciones de músicos a seguir tomando el relevo.

Otras referencias que se han podido escuchar durante el pregón han sido para los Celtas Cortos, referenciados directamente a través de su tema 'Cálida Trinchera'; Arizona Baby, citados con su tema 'Shiralee' al hacer un guiño a la letra con la frase "allí estaré"; Karla, en una alusión al tema al decir "esperando fielmente a que aparezca Karla", y a la 'Chica Yeyé', de Concha Velasco, el icono cultural vallisoletano.

El momento más emotivo ha llegado cuando Siloé ha pedido a los asistentes que mirasen a la persona que tenían al lado y demostraran que la fama de los vallisoletanos como personas "secas" o "frías" no se corresponde con la realidad.

Tras pedir a la plaza que se besara y abrazara, el grupo ha cerrado el pregón con un mensaje de agradecimiento a la ciudad y a sus vecinos: "Nosotros no éramos los pregoneros. La pregonera eras tú".

El pregón ha concluido con el grito de "¡Que empiecen las fiestas!" y la reivindicación de una de las frases centrales del discurso: "Todos los besos nos saben a Valladolid".

Tras estas palabras, Siloé ha comenzado a cantar 'Todos los Besos' y, tras esta canción que ha provocado el clamor del público congregado en la Plaza Mayor, una agrupación de dulzainas han amenizado el inicio de las fiestas populares.