Siloé lanza 'Terrorismo emocional', un álbum que "refuerza el poder de las palabras para dejar huella"

Siloé publica 'Terrorismo emocional', su nuevo álbum. - SILOÉ - CEDIDO POR LA TRINCHERA

VALLADOLID 8 May. (EUROPA PRESS) -

La banda vallisoletana Siloé publica este viernes, 8 de mayo, 'Terrorismo emocional', un álbum que "refuerza el poder de las palabras para dejar huella" y que da el "pistolezao de salida" a la nueva etapa del grupo.

Con una decena de canciones, de las que ocho ya se han publicado, este quinto disco de estudio nace como homenaje a todas las canciones que han "marcado" a sus componentes y a "todas esas palabras que han transformado sus vidas", según ha señalado el equipo de Siloé en un comunicado recogido por Europa Press.

Este nuevo disco al igual que los anteriores, estará respaldado por el directo de la banda, el "gran motor" del fenómeno que conforman los vallisoletanos, que acumulan más de 100 conciertos, más de 50 sold outs en salas y recintos de todo el país en el último año.

Asimismo, la banda ha llenado todas las fechas del Campo Grande Tour, con más de 20.000 entradas vendidas a nivel nacional e "hitos" como el anuncio de su primer Movistar Arena, con entradas agotadas en 48 horas y una segunda fecha añadida.

A estos logros se suman el Disco de Oro para 'Santa Trinidad' y el Disco de Platino para 'Todos los besos', así como una gira por Latinoamérica que confirma la proyección internacional del proyecto.